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06.07.2019
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İmamoğlu: Haktan, hukuktan, adaletten asla vazgeçmeyeceğim

Karadeniz Ereğli Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festivali’ne katılan İBB Başkanı İmamoğlu, "Hayatım boyunca bu güzel dilden, doğrulardan, doğruları konuşmaktan vazgeçmeyeceğim. Haktan, hukuktan, adaletten asla vazgeçmeyeceğim" dedi.

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Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından 21’nci kez düzenlenen Karadeniz Ereğli Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festivali’ne katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl ilk kez verilen ”Sevgi, Barış ve Dostluk” ödülünün sahibi oldu.

İmamoğlu, ödül töreninden önce kentin şeref defterini imzaladı. İmamoğlu, ödülünü Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın elinden aldı. Ödül töreninden önce ilk konuşmayı yapan Posbıyık, İmamoğlu’na hitaben, ”Sevgi, barış ve dostluk ödülünü sizlere sunmaktan onur duyuyorum” dedi.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“DOĞRULARDAN VAZGEÇMEYECEĞİM”

”İstanbul’a aday olduğumda, toplumun ihtiyaçlarını konuşmak konusunda kendime söz verdim. Rakibimiz veya benimle mücadele edenler kim diye hiç düşünmedim bile. İnsanımla konuşmak, onların duygularını hissetmek, sorunlarına çözüm olmak ve topluma moral vermek istedim. Tek kullandığım dil bu oldu. Hayatım boyunca bu güzel dilden, doğrulardan, doğruları konuşmaktan vazgeçmeyeceğim. Haktan, hukuktan, adaletten asla vazgeçmeyeceğim. İstanbul’a hizmet etmenin, aynı zamanda Türkiye’ye hizmet etmek olduğunu da biliyorum. İstanbul’u ayağa kaldırmanın, Türkiye’nin de motivasyonu olduğunu biliyorum. İstanbul’un insanlarının her yönüyle mutlu olmasının Türkiye’mizi de motive etmesi anlamına geldiğiniz biliyorum. Böyle çalışacağım. Kesinlikle başaracağız. Topluma olan inancımızdan hiçbir zaman şüphe etmedik. Aynen 31 Mart’ta başardığımız gibi ve 23 Haziran’da başardığımız gibi. İnancımız, birkaç türlü çok büyüktü. Milletimizin doğruya karar vereceğinden bir gün bile şüphe etmedik.”

”İNSANLARA EŞİT FIRSATLAR TAŞIYAN BİR YÖNETİCİ OLACAĞIM”

”Bana bu ödülü veren Ereğli halkına, festivalin jürisine ve çok kıymetli Belediye Başkanı ağabeyim Halil Bey’e çok teşekkür ediyorum. İnsanlara bu güzel alanı sunabilmek, onlarla sanatçıların duygularını paylaşabilmek… Bunlar özel şeyler. Sanırım bir süre yapılmamış. Yapılınca ne kadar güzel değil mi? Müzikle, sanatla buluşmak… Bakın burada omuz omuza, yan yanasınız. Bu aynı zamanda millet olmaktır. Festivaller, buluşmalar, konserler olacak. Dini bayramlarımızı maneviyatıyla, milli bayramlarımızı coşkuyla yaşayacağız. Batı Karadeniz’in coşkulu insanları, yürekten teşekkür ediyorum sizlere. Büyük işler başarmak zorundayız. Çünkü dünyanın en genç nüfuslarından birine sahibiz. Özellikle gençler için, bu ülkeyi, bu güzel şehirleri, başta İstanbul’u umut haline getirmek zorundayız. Hayallerini, güzel şehirlerimizde ve ülkemizde gerçekleştirmeliler. Eğitimde, iş bulmada fırsat eşitliği vermeliyiz. Liyakatle, adaletle bu şehirleri yönetmeli ve gençlerimize gelecekle ilgili kafalarında en ufak bir tereddüt bırakmamalıyız. Bu şekilde bir yönetici olmaya, tüm Ereğlililer önünde söz veriyorum. Bana layık gördüğünüz ödülün karşılığını, İstanbul’da hizmet ederken vermeye söz veriyorum. Adil, bu ülkeye layık, bayrağına, milletine, maneviyatına ve milli duygularına layık bir yönetici olmaya söz veriyorum. Cumhuriyetin ilkelerinden asla vazgeçmeyeceğime, insanlara eşit fırsatlar tanıyan bir yönetici olmaya söz veriyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir genç evladı olarak, Mustafa Kemal Atatürk’e layık bir yönetici olacağıma söz veriyorum.”

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