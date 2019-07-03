İmamoğlu: Taksim’i herkesin zevk alacağı bir alana dönüştüreceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk TV canlı yayınında konuştu. İmamoğlu Taksim ile ilgili “Ben yaptım oldu zihniyeti bizde yok. Yarışma usulü ile Taksim’e yeni bir proje yaptıracağız” dedi.

İmamoğlu’nun konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

Herkesin zevk alacağı bir alana dönüştüreceğiz Taksim’i. Elbette ki mevcut imkanlarla.

Gençlerin, kadınların, çocukların fikirlerini kullanacağız.

İstanbul’un önceliği simgesel bir anlamda Taksim meydanı. Beşiktaş meydanı da dokunulması gereken bir yer. Buralar simgeler anlamda bir buluşma, aynı zamanda toplumsal uzlaşma için buluşma yeri. Büyük kentlerin meydanlarını çok önemseyeceğiz.

Meydanın toplum tarafından sorgulanmasına sebep olduk. Bu bence ciddi bir gelişim. Herkes sorgulayacak bunu.

Taksim’i herkesin zevk alacağı bir alana dönüştüreceğiz. Ben yaptım oldu zihniyeti bizde yok. Yarışma usulü ile Taksim’e yeni bir projesi yaptıracağız. Ayrıca demokratik katılım ile bu projeleri halka soracağız.

Bugün sizi davet ettik, teşekkür ediyorum yayını buradan yaptığımız için. Biz belediyenin binalarının halka açılmasını istiyoruz.

Saraçhane’deki bu yapı mimari açıdan da çok önemli bir eser. Bu binaya çok nitelikli bir kütüphane yapacağız. Ayrıca gönüllülerden kuracağımız İstanbul Kurulları bu binada çalışacak. Belediye başkanı halkın arasında olacak.

SARAÇHANE’DEKİ BİNA SÜRPRİZİ

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Özellikle arka bina kısmında Türkiye’nin en nitelikli en güçlü kütüphanesini yapacağız. Yurtiçi, yurtdışı insanların gelip arşiv karıştıracağı bir kütüphane olacak.

Sevgi dilini birinci sıra yakalayan kitle çocuklar. Çocuğun sevgisini kazanmadan hiçbir siyasi o toplumda başarılı olamaz.

Gençlerin şikayetini her gün dinliyorum. Özellikle 31 Mart’tan sonra… Hayallerimi artık bu şehirde kuruyorum diyen binlerce gençle karşılaşıyorum. Bu benim çalışma şevkimi artırıyor.

Bir araştırma gençlerin yüzde 65’in oy verdiğini açıklamış bir araştırma şirketi. Sevgiyi yakalayınca oy oranları inanıyorum yüzde 80 olacak.

ÇORLU TREN FACİASI

(Çorlu’daki faciada hayatını kaybeden Arda’nın kazadan önce Beylikdüzü’ndeki yaşam vadisini gördükten sonra ‘Ekrem amca keşke İBB Başkanı olsa’ sözü)

İlginç bir şey oldu bunu annesi anlattı herhalde Mısra hanım. Bu söylemi bizzat Mısra hanım bana anlatmıştı. Bunu söylediğini o zaman bana söylemişti annesi. Talihsiz bir kaza. Hak, hukuk adalet diyoruz ya adalet duygusunun yerine gelmediği zaman neyi tartışsanız boş. Mahkeme heyeti çekilmiş duruşmadan.

Çok feryadını gördüm orada annenin. Niçin bu ülkede adalete olan duyguyu tesis edemeyiz? Biz inançlı insanlarız ama bizim inancımız aynı zamanda maksimum adaleti sağlayan bir inanç. Yerine getirilmediği sürece vatandaşın güvenini sağlayamazsınız.

Anıtkabir’e uzun yıllardır kurumsal bir ziyaret yapılmamış. Bireysel olarak yapmış olabilirler yanlış anlamasınlar. Büyükşehirin tüm meclis üyeleri, 39 belediye başkanımız ve ben Anıtkabir’i ziyaret programı yaptık.

Doğduğum büyüdüğüm mahallenin abisi beni arayıp iki mazbatan var senin on yılın garanti dedi. Tam bir Trabzonlu fikri.

“İstanbul’un üretken insanları dünyanın hiçbir kentinde yok. 1 milyon 200 bin 0-4 yaş arası çocuk var. Bu kadar geleceğe dair bir nüfusu olan kentin bilime, teknolojiye, eğitime yatırım yapmayacakta ne yapacak!

21.yy’da ekmeğini çıkaran bir nesil yaratabiliriz. İstanbul’u dünyanın en seçkin beyinlerinin geldiği bir kent haline getirebiliriz.

Teknokent yapılıyor nerde İzmit’te… Bu kitleyi şehrin dışında bir yere getiremezsiniz. Kentin içinde tutacaksınız. Ümraniye gibi Kartal-Pendik gibi…

ESENLER OTOGAR PROJESİ

Esenler kocaman bir alan. 27-28 yılı bulmuş bir geçmişi var. Yap-işlet-devret süresi görevi geri almamızdan 2-3 gün önce doldu.

Kurtköy’de Anadolu yakası garı, bir tanede Hadımköy bölgesinde bir otogar yapacağız. İstanbul içinde de mini otogarlarla desteklenecek.

Sağda solda duyuyoruz orayı vermeyiz falan… Orayı akla ve bilime peşkeş çekeceğim. Üretim ve istihdam merkezi haline getireceğim orayı.

Polis oraya baskın yaptı. Pislik içerisinde. Orada oluşan suç merkezi Güngören’i etkiliyor, Esenler’i etkiliyor. Bayrampaşa’yı etkiliyor.

Metro ulaşımı var. Tramvay ulaşımına yakın. Başka bir müjde daha verelim. İstanbul’a yapacağımız 15 yaşam vadisinden birinin de merkezinde. Onbinlerce gencimizin eğitim aldığı hayata hazırlandığı bir yer olacak.”