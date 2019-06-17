İmamoğlu: Her şey çok güzel oldu

YSK kararı ile mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece’de miting düzenledi. İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, “Size son hafta sürprizlerin olacak demiştim. Artık ne diyorum biliyor musunuz? Her şey çok güzel oldu, oldu. Sizinle birlikte oldu. Bu iş olacak” dedi.

Sözlerine mitinge katılan vatandaşları selamlayarak başlayan İmamoğlu, “Küçükçekmece harika gördüm sizi. Kıymetli hemşehrilerim, en başta çocuklar, hanımefendiler, beyefendiler hoş geldiniz. Coşkumuz hep devam etsin. Ne yazık ki 31 Mart sonrası bu hukuksuz ortamı yaşamak zorunda kaldık. Ama biz süreci demokrasi adına rayına oturtacağız. “

“Son hafta sürprizim var demiştim, her şey çok güzel oldu, oldu”

“Size son hafta sürprizlerin olacak demiştim. Artık ne diyorum biliyor musunuz? Her şey çok güzel oldu, oldu. Sizinle birlikte oldu. Bu iş olacak. Değerli hemşehrilerim şu söyleyemeliyim ki, bu memlekette demokrasiye kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceğiz. 23 Haziran’da hep birlikte yapacağız. Kazanan 16 milyon olacak.”

“17 yıldır yapılmayanı yaptık”

Ortak yayınla ilgili açıklama yapan İmamoğlu, “Dün akşam çok özel bir ana tanıklık ettik. 17 yıldır yapılmayan en insanı duyguyu konuşabilmeyi, sohbet edebilmeyi tattık. Neticede çıktık konuştuk, sohbet ettik. Neticede insanlar samimiyete baktık, İstanbul’a kim hakim ona baktı. Ölçecek biçecek ve karar verecek. Ne olduysa oldu günün sonunda ailelerimizde buluştuk, sarıldık. Biz yola çıktığımız ilk gün ne dedik, barıştıracağız dedik. Bağıran, çağıran siyasetçilerde siz de bıktınız. Ama size söz veriyorum, göreceksiniz bizim ayrımız gayrımız yok. Oy verenin, vermeyenin bir olacağı bir İstanbul olacak. Biz herkesi kucaklamaya geliyoruz. Biz milletin huzurunda her şeyi anlatmaya çalıştık.” dedi.

“Biz 18 gün görev yaptık. Verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Su ve ulaşım ücretlerini indirdik. 25 yıldır yönetiyorsunuz yapmadınız, 18 günde yaptıklarımızı kıskandınız.”