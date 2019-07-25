İmamoğlu: Hiç kimseyi dışarıda bırakmadan herkesi kucaklamalıyız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul seçiminin kazananı tüm Türkiye. Tüm Türkiye’ye layık olacağız, bundan şüphe duymayın” dedi.

İmamoğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ü ziyaret ederek, belediye bahçesinde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

‘BİZİ YALNIZ BIRAKMAYANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM’

Seçimlerin ardından ailesiyle Bodrum’daki yazlığına tatile geldiğini ifade eden İmamoğlu, “Ailem ve çocuklarım beni özledi. Hep birlikte Bodrum’a tatile geldik. Buraya gelmişken bizi burada yalnız bırakmayanlara yürekten teşekkür ediyorum. Aslında ben mütevazı bir çiçekle başkanıma gelmiştim ama beni o kadar gururlandırdınız ki buradan yürüyerek İstanbul’a bile gidebilirim” diye konuştu.

‘BÜTÜN TÜRKİYE’YE LAYIK OLACAĞIZ’

İmamoğlu, tatilini tamamlayarak Muğla’ya geldiğini, buradan da belediye başkanları ile partisinin Afyonkarahisar’daki kampına katılacaklarını dile getirdi.

Çocukların, gençlerin, bütün Türkiye’nin muazzam bir kardeşlik duygusu yaşadığı bir dönemden geçtiklerini ifade eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Bir şeye çok dikkat etmeliyiz. Başkalarının yaptığı gibi hiç kimseyi dışarıda bırakmadan herkesi kucaklamalıyız. Seçim bitti, hizmet başladı. Biz Türkiye’ye hizmet anlamında gelmiş geçmiş en önemli hizmeti yaşatmak zorundayız. Millet iyi hizmet, barış, huzur, kardeşlik, eşitlik ve adalet istiyor. Çocuklara, gençlere, kadınlara bütün Türkiye’ye layık olacağız. İstanbul seçiminin kazananı tüm Türkiye. Tüm Türkiye’ye layık olacağız, bundan şüphe duymayın”.

‘YENİ BİR BAŞLANGICA İHTİYAÇ VAR’

Seçim döneminde Muğla’dan gelen oy kullananlar, gece gündüz kendisine dua edenler olduğunu dile getiren İmamoğlu, vatandaşlara teşekkür etti.

Sorumluluklarının büyük olduğunu ve bundan sonra ülkeye hizmet etmek için çalışacaklarını ifade eden İmamoğlu, “Türkiye’nin yeni bir atılıma, başlangıca ihtiyacı var. Hep birlikte ülkemizin geleceğini hazırlamakla ilgili sorumluluğumuz var. Yoksa gençlerimiz, analarımız, atalarımız, Mustafa Kemal Atatürk’ümüz bizden hesap sorar. Güzel, milli maneviyatı yüksek, birbirine bağlı en üst seviyede, etnik kökeni ne olursa olsun ışığı bol millet olacağız. Her yerde söylemiştim, burada da söylüyorum, her şey çok güzel olacak ve asla vazgeçmeyin” dedi.

Konuşmasının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet ederek fotoğraf çektiren İmamoğlu, Başkanlık makamına geçerek ziyaret defterini imzaladı.

İmamoğlu, daha sonra Başkan Gürün ve ilçe belediye başkanları ile bir süre sohbet etti.