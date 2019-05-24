İmamoğlu: İBB’de kibir ve partizanlık üzerine kurulu bir düzen var

Halkın oylarıyla seçilen ancak YSK tarafından mazbatası alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TV5’te Yıldıray Oğur’un programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Alibeyköy’deki Hacı Osman Torun Camii’nin açılışında söylediği, “Bu işi hırsızlara bırakmayacağız” sözlerine tepki gösteren İmamoğlu, “Burası bir caminin önü, solunda duran da bu ülkenin bütün ibadet alanlarının başında bulunan Diyanet İşleri Başkanı. Ben Diyanet İşleri Başkanı’nın yerinde olsam oradan döner içeri girerim. Kim hırsız kim? Sayın Diyanet İşleri Başkanı benim inancımı temsil ediyor. Hem de Allah’ın evinin önünde ‘hırsızlar’ diyorlar. Kime diyorsunuz. Kötü söz sahibine, kim söylüyorsa ona aittir. 250 sayfalık gerekçe, neresinde ‘çaldılar’ var. Sizi Allah’a havale ediyorum. Sizi Allah ıslah etsin” dedi.

“Ana akım medyaya eleştiri getirdiniz. Ambargo sansür değişmiş durumda nasıl görüyorsunuz?” sorusu üzerine Ekrem İmamoğlu, “CNNTürk’te yaşananlar programı sunan üzerinden tartışıldığını ama kuruma, kurumun samimiyetine baktığını belirterek, “Emin değilim açıkcası. Mecraları takip ediyor arkadaşlarım. Prensiplerine sıkı sıkıya bağlı kurumlar da var. Taraf olan kurumlar da var. Bazıları sert, İftira dolu. Süreci böyle taşıyan medya kurumları da var. Ayrım yapmadım. Her kuruma gittim. Bu hafta da gittim. O gün yaşananlar programı sunan üzerinden tartışıldı. Ama ben kuruma bakarım, kurumun samimiyetine, tavrına bakarım. Durumu Sözcü TV’de de ifade ettim. Kameraman arkadaşlarımın işinden atıldığını duydum.”

“Ana sayfada bizimle ilgili düşen haber yok”

İddiaların CNN Türk tarafından yalanladığı hatırlatılınca İmamoğlu, “Hadi öyle olsun diyelim. Bazı kurumlar var topluma mal olmuş Hürriyet gibi. Ben o kurumlar lekelensin istemem. İnternet sitelerini farklı kişiler yönetiyor diyorlar. 31 Mart’tan sonra seçimi kazanmışız. Ana sayfada bizimle ilgili düşen haber yok. Medyadaki süreç. Başka ilişkiler var. Ben şöyle değerlendiriyorum. Geçiş süreci. Toplum bazı dönemleri yaşamak zorunda. Toplum bunu görüyor. Niye milyonlarca insan bizi sosyal medyadan takip ediyor. Medya bu süreci görse sosyal medya bu kadar revaçta olmaz” dedi.

İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Bazı medya kuruluşlarının uzun yıllardır taşıdıkları isimler var. Hürriyet topluma mal olmuş bir kurum. O gazetenin adı lekelenmesin isterim.”

“250 sayfanın özetini arkadaşlarımdan aldım. Şu kısmı benim için çok önemli. Edebiyat dersinde iyi çalışmadığım zaman dersime, sayfalar dolusu cevap yazardım. Bu her öğrencinin başına gelmiştir. Ancak çalıştığınızda tek bir sayfalık cevap yazarsınız. İşin özünü orada verdiğiniz için tam puan alırsınız. YSK kararı da benim gözümde bu şekildedir. Gerekçeli karar milletin nezdinde sıfır hükmündedir.”

“İSRAF BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN DAMARLARINA İŞLEMİŞ”

“Bir seçimin yapılmaması adına elindeki tüm kuvvetleri kullanması bugünün yumuşak bir hali. Karşınızdaki insanın bu toplumda eşit bir şekilde siyaset yapma fırsatını elinden alıyorsunuz. Bazen yargı eliyle, bazen ordu tarafından yapıldı. Sayın Gül’ün Cumhurbaşkanıyla ilgili açıklamasından sonra çok teşekkür etim. Bunun daha üst perdeden söylenmesi lazım. O tür sıkıntıları yaşamış biri olarak, eski bir cumhurbaşkanı olarak bunları söylüyor.”

“Ben Büyükşehir Belediye başkanlarını gezmek istiyorum. Bunlardan birisi Sayın Cumhurbaşkanı. Siyaseten bir yanlış var mı bunu bilmek istiyorum. Çünkü açıklandığımda hepsine gideceğim.”

“17 gün sonra mazbatasını alabilmiş bir İBB başkanı olarak İBB’ye gittim. Aldığımız bazı ihbar ve net tespitler vardı. Şu talimatı verdik, oraya görevlendirilen insanlar belli, büyükşehirin var olan teftiş ekibi vardı. Belediyenin kendi sistemi dahilinde kayıt altına alınması. Verilerin kaybolmaması adına bunun orada tespit edilmesi.”

“İsraf Büyükşehir Belediyesinin damarlarına işlemiş. 80 milyon lira internet sitesine harcanmış. Belediye şirketleri aile şirketlerine dönmüş.”

“Aynı siyasi partiden görevi devraldığı zaman, onun bütün kadrosunu gözardı eden bir siyasi kibir var. İBB’de kibir ve partizanlık üzerine kurulu bir düzen var.”