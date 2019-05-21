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22.05.2019
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İmamoğlu İBB’deki israfı anlatırken ‘Tarafsız Bölge’yi apar topar kesen CNN Türk’ten açıklama

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CNN Türk, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) israfları açıklarken Tarafsız Bölge programının erken bitirilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Kanalın kurumsal iletişim hesabından yapılan açıklamada, İmamoğlu’nun ve geçen hafta programa katılan AKP’li Binali Yıldırım’ın konuşma süreleri kıyaslandı.

CNN Türk’ün açıklamasında Binali Yıldırım’ın programda konuştuğu süre, Ekrem İmamoğlu’nun ise katıldığı programın uzunluğu belirtildi.

CNN Türk’ün açıklaması şöyle:

13 Mayıs 2019’da Tarafsız Bölge programında Sayın Binali Yıldırım 1 saat 18 dakika 40 saniye konuşmuştur. 20 Mayıs 2019’da Sayın Ekrem İmamoğlu’nun konuk olduğu program 1 saat 25 dakika sürmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu, İBB’deki israf ve yolsuzluklarla ilgili açıklamalarda bulunurken program reklam arasına sokulmuş, daha sonra da apar topar sonlandırılmıştı. Sunucu Ahmet Hakan’ın saat 23.30 sıralarında ‘zamanımız bitti’ demesinin ardından İmamoğlu’nun, “(Bitiş saati) 12 diye biliyordum” demesi dikkat çekmişti. İmamoğlu’nun israfı anlatırken programın bitirilmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

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TALİMAT GELMİŞ

Eski CNN Türk çalışanı, gazeteci Emin Çapa, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Tarafsız Bölge programının rejiye gelen talimat ile sonlandırıldığını aktardı.

Çapa, “Kesin bilgi olarak yazıyorum. Evet Ekrem İmamoğlu yayını bitsin diye reji telefonla arandı. Evet yayının tekrarının konulmaması talimatı verildi. #SüreBitti (Böylece ayrıldığım kanalla ilgili konuşmama kuralımı 15 ay sonra ilk kez yıkmış oldum” diye yazdı.

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