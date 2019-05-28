İmamoğlu iki ankette de önde

MAK Danışmanlık ve Optimar Araştırma, 23 Haziran seçimlerine ilişkin yaptıkları anket sonuçlarını açıkladı. İki ankette de Ekrem İmamoğlu önde görünüyor.

MAK Danışmanlık’ın 23 Haziran seçimlerine ilişkin 15 Mayıs – 20 Mayıs tarihleri arasında yaptığı ankete 11 bin kişi katıldı.

“Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verisiniz?” sorusuna kararsızların dağılımı sonrası yüzde 40,7 AKP yanıtını verirken, yüzde 28,5 CHP, yüzde 11,3 HDP’ye oy vereceğini açıkladı. MHP ve İYİ Parti’ye oy vereceğini söyleyen seçmenlerin oranı yüzde 8 oldu. Araştırmaya katılanlara 23 Haziran’da tekrarlanacak seçimlerde kime oy vereceği sorulduğunda ise kararsızların dağılımı sonrası CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 50,3 ile birinci sırada yer aldı. AKP adayı Binali Yıldırım ise yüzde 48,2 ile ikinci oldu. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir de önceki gün Habertürk TV canlı yayınında 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dair anket sonuçlarını açıkladı.

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“İmamoğlu 52, Yıldırım 48’e gelmiş durumda” diyen Daşdemir, aradaki farkın daha önce yapılan bir araştırmaya göre düştüğünü söyledi.

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Adil Gür: İmamoğlu’nun işi daha kolay

A&G Araştırma Şirketi’nin Genel Müdürü Adil Gür, YSK’nın iptal kararı sonrası gözlerin çevrildiği İstanbul’la ilgili yaptıkları üç anketten verileri paylaştı.

Seçmenin yüzde 25’inin YSK’nin İstanbul kararını anlamadığını dile getiren Gür, “YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından sürecin Ekrem İmamoğlu lehine geliştiğini yaptığımız araştırmalarda görüyoruz. İlk günlerdeki mağduriyet etkisinin çok daha fazla olduğunu gördük. CHP ve Ekrem İmamoğlu’nun işi daha kolay. Çünkü kullandıkları argüman şu ‘Neden 4 oydan 1’i geçersiz de 3’ü geçersiz değil.’ Karşı aday için bunu anlatmak hakikaten çok zor. YSK ateşten kızgın demiri AK Parti’nin kucağına koydu” dedi.