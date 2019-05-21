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22.05.2019
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İmamoğlu ile programını yarıda kesen Ahmet Hakan’ın İBB geçmişi: Reklam ajansı üzerinden gelir elde etmiş

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Ahmet Hakan’ın, dün akşam CNN Türk’de yayımlanan ‘Tarafsız Bölge’ programında konuk ettiği Ekrem İmamoğlu’nun İBB’deki israf ve yolsuzluklarla ilgili konuştuğu sırada programı sonlandırması üzerine tepkiler sürüyor.

Hakan ile ilgili tepkiler devam ederken Milliyet Gazetesi’nde 2001’de yayımlanan bir haber tekrar gündeme geldi. Söz konusu habere göre Ahmet Hakan’ın ortağı olduğu İroni Ajans üzerinden İBB iştiraki İGDAŞ’tan (İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş.) gelir elde ettiği belirtiliyor.

Milliyet’in o dönemde ‘İGDAŞ vurguncusu’ olarak nitelendirdiği ajansta Hakan’ın ortaklığının %30 olduğuna dikkat çekiliyor.

‘Sembolik’ dediği ortaklık yüzde 5 değil, yüzde 30 çıktı’ manşetiyle çıkan haberde Hakan’ın ajans toplantılarına katıldığının belgeleri yer alıyor.

YSK’nin İstanbul seçimleriyle ilgili kararı sonrası mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, Ahmet Hakan’ın sunduğu CNN Türk’teki Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Ekrem İmamoğlu, İBB’deki israfla ilgili açıklamalarda bulunurken program reklam arasına girdi, daha sonra da sonlandırıldı. Sunucu Ahmet Hakan’ın saat 23.30 sıralarında ‘zamanımız bitti’ demesinin ardından İmamoğlu’nun, “(Bitiş saati) 12 diye biliyordum” demesi dikkat çekti. Sosyal medyada programın erken bitirildiği iddia edilerek Ahmet Hakan tepki gösterildi.

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