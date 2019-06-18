İmamoğlu: İstanbul’da tarımsal üretimi arttıracağız

YSK’nin İstanbul seçimlerine yönelik iptal kararının ardından ardından mazbatası elinden alınan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un muhtarlarıyla bir araya geldi.

23 Haziran’da yenilecek İstanbul seçimlerinden önce muhtarlarla bir araya gelen İmamoğlu, konuşmasında dayanışma ekonomilerine değindi.

İmamoğlu, “İstanbulu’un en önemli sorunların biri de temiz, güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmek. Ekonomik krizin mutfaklara, sofrayı nasıl etkilediğini biliyorum. İstanbul’da tarımsal üretimi arttıracağız.” dedi.

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

İnternetiyle, suyuyla muhtarlarımızın tüm ihtiyaçlarını biz üstleneceğiz. Vatandaşa etkin ve hızlı sistem sağlayacağız. Doğrudan iletişim kanalları sunacağız. Muhtarlarımızı her türlü teknik donanıma kavuşturacağız. Muhtarlarımız harita destekli sistem ile mahallenin neresinde belediye ne iş yapıyorsa bilgisi olacak. Yapılan başvurular anında ilgili birime iletilerek konular hızla çözüme kavuşturulacak. Amaç üzümü yemek.

Mahalle meclisleri

Mahalle evlerinde çocuklar için ücretsiz kurs imkanı sağlayacağız. Mahalle meclisimizi kuracağız. Buraların en önemli aktörü de milletimizin seçtiği muhtarlarımız olacak. O partili bu partili dönemine son vereceğiz. İlçe ve Büyükşehir Belediyesi’nde alınan kararlarda mahallenin ve muhtarların söz hakkının olmasını sağlayacağız.

Yoksullukla Mücadele

Ekonomik sıkıntı yaşadığımız dönemde elbette çözüm önerilerimiz var. Bunu yapmamız için bize yardımcı olacağız. İstanbul’da ilçelere 3-4 tur yaptım. Türkiye tarihinde 7 aylık büyükşehir kampanyasını da bize yaşattılar. Bu dönemde en büyük sorunumuz yoksulluk. Diğeri uyuşturucu, istismar ve sığınmacı sorunu. Dar gelirli ailelere 2500 TL katkı sunacağız. Yoksul kardeşlerimizin sorunuyla hep birlikte mücadele edeceğiz. 200 bin insanımıza 5 yıl içinde iş imkanı sunacağız. 150 adet kırsal nitelikli mahallemizi analiz ettik buralarda üretimi teşvik edeceğiz. Arıcılık süt üretimi desteği vereceğiz. Halk sütü kuracağız üretilen sütü bizzat satın alacağız. İlkokul çağındaki öğrencilere ücretsiz süt dağıtımı yapacağız. Mahalle mutlfakları açıldıkları mahallelerde yoksul emekçi ve öğrencilerin günlük ihtiyacanı karşılayacak nitelikte olacak diğer yandan da ev kadınlarına iş imkanı olacak.

Bağımlılıkla mücadele

“İstanbul’da 4 adet bağımlılıkla mücadele birimi kuracağız. Çocuklara yönelik suçlarla müzacele edeceğiz”