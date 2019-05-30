İmamoğlu: İstanbul’u kazanıp seferberlik dönemi başlatacağız

Halkın oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak YSK’nin kararı ile mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’u biz kazanacağız. 23 Haziran’dan sonra yine bir seferberlik dönemini başlatacağız” dedi.

İmamoğlu, Şişli’deki Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde CHP’nin eski İstanbul meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan İmamoğlu, demokrasiye zarar verildiğini ve bunu herkesle beraber tamir edeceklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktıklarında, tarihi ve en önemli sorumluluklardan birinin olduğu döneme denk geldiklerini belirten İmamoğlu, “Vazifemizi iyi yapmazsak, omuzlarımızda o yükü hissetmezsek, tarih bizi yarınlarda affetmez. Kendi sürecime böyle bakıyorum. Allah nasip etti, tarihi bir misyon üstlendim. Ben bu misyonumu layıkıyla yerine getirmek zorundayım, en az hatayla, kusursuzsa mümkünse. Böyle yapabilirsem yarınlara dair insanlara güzel bir miras bırakırım. Çocuklarım, ailem, benimle yarınlarda çok övünürler. Bu ülke adına güzel işler yapıyorum diye yol yürürüm” diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, seçime uzun bir zamanın kalmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

”Yaklaşık 23 günümüz kaldı. Bu 23 gün içerisinde temel duruşumuzu asla değiştirmeyeceğiz. Biz bu süreci çok iyi geçirmeliyiz. Bu toplantıyı onun için önemsedim. Sizler bu süreçleri defalarca yaşamış, ne yapılacağını bilen, örgütlü yapı içerisinde nerede duracağını bilen hatta birilerinin bilmesine gerek yok tek başınıza bile ne kadar nitelikli işleri başarabileceğinizin farkında olan değerlersiniz. Lütfen bunun farkına varın. İstanbul’u biz kazanacağız. 23 Haziran’dan sonra yine bir seferberlik dönemini başlatacağız. Ekonomi, yönetimde demokrasi, şeffaflık, çevre seferberliği… İstanbul’un her hususta seferberliğe ihtiyacı var. Kendinizi sorumlu hissedin, lütfen çalışın. Bu 23 günde, ondan sonraki belki sürecin ufak tefek pürüzlerinin yaşayacağı günleri de dahil edersek bir süre seferberlik ilan edin. Tatili unutun. Bayramda birbirinizi ağırlayın, kutlayın birkaç gün ama herkes yine sürece dahil olsun. 23 Haziran’da da mutlaka ve mutlaka yine sandık çevresi hangi ortamsa görev alarak bu süreci en layıkıyla bitirelim. Ondan sonra bu memlekete, İstanbul’da en güzel şekilde hizmet etmeye başlayalım.”

Toplantının ardından CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Halaskargazi Caddesi boyunca otobüsle vatandaşları selamladı.