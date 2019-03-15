16.03.2019
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İmamoğlu: İstanbul’un dili değişti, unuttukları her şeyi hatırlattık

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un dilinin değiştiğini belirterek, "Çocuk diyorum çocuk diyorlar, kadın diyorum kadın diyorlar, kreş diyorum kreş diyorlar, tarım politikamızı hazırladım tarım dediler. Unuttukları her şeyi hatırlattık" dedi.

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31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Beykoz’da başladığı seçim turuna Şile’de devam etti. Beykoz’daki temaslarının ardından Şile’ye geçen İmamoğlu, ilçe meydanına gelerek burada kendisini bekleyen yurttaşlara hitap etti.

İmamoğlu, “Dünyada bazı ülkelerin başında bazı insanlar özellikle islamafobi inancımıza dönük birazda pirim yapmak adına kötü cümleler kullanıyorlar. Burada her ülkenin yöneticisini uyarıyoruz. Herkes sözüne dikkat etsin. Hassasiyetlerimiz bir. Yaradan dünyaya birbirini kessin döksün diye yollamadı. Biz İstanbul’da milletçe sevgiyi saygıyı en üst seviyede tutan inançlara olan saygısını da en üstte tutan bir millet olmaya devam edeceğiz. Bizim ülkemizi yöneticilerini kim olursa olsun, tehdit ettiklerinde ülkemize dönük hamle yapmak istediklerinde bütün dünya bilsin ki kol kola olmayı omuz omuza olmayı başaran bir milletiz” dedi. 

“İSTANBUL’UN DİLİ DEĞİŞTİ”

Unuttukları her şeyi hatırlattıklarını söyleyen İmamoğlu, “Farkındaysanız İstanbul’un dili değişti. Ben görevi aldığım günden bugüne büyükşehir adayı olduğum günden bugüne çocuk diyorum, çocuk diyorlar, kadın diyorum kadın diyorlar, kreş diyorum kreş diyorlar, tarım politikamızı hazırladım tarım dediler. Unuttukları her şeyi hatırlattık. Ama bizim insanımız zekidir. Bizim insanımız akıllıdır, zihinsel olarak kimse onun aklıyla oynayamaz. Bizim insanımız 20 gün kala bir ay kala bir politika üretip, seçimi kazanmak için bir de kopyacılığa geçtiyse insanımız ona oy vermez” diye konuştu.

“İSTANBULLUYU KUCAKLAMAYA GELDİM”

Bazı seçmenlerin tanımadan kin duyduklarını söyleyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “Bazen üzülüyorum, Allah şahit çok üzüyor beni. Bazen otobüsle geziyorum müthiş ilgi görüyorum, inanılmaz. Her kesimden insan hem de farklı siyasi işaretleriyle bizi selamlıyorlar. O kadar mutlu oluyorum ki, bazen tek tük göz göze geliyoruz anlıyorum. Gözünden anlıyorum, belli ki kin duyuyor. Niye biliyor musunuz? Ne yazık ki o gariban vatandaşıma öyle öğretmişler. Üzülüyorum biliyor musun? Bana niye kin duysun, tanımıyorsun, bilmiyorsun, yeni tanıyorsun. Bakın kin ve nefret her şeyi yakar yıkar kül eder, milletçe bütün ilişkilerimizi kavurur. Bu milleti kine nefrete kim sürüklüyorsa onu Allah’a havale ediyorum. Ben İstanbulluyu kucaklamaya geldim, buluşturmaya geldim, benim her vatandaşım var bu şehirde” diye konuştu. 

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