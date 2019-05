İmamoğlu, Kampanya Tanıtım Toplantısı’nı gerçekleştirdi: İBB bir avuç insanın malı mülkü değil

31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak AKP-YSK ortak girişimiyle mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran’da tekrarlanacak seçim için dün Kampanya Tanıtım Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

İmamoğlu, 23 Haziran’da sandıktan oy pusulasının değil hesap pusulasının çıkacağını belirterek, “Halk, hak yiyenlerden hesap soracak” dedi. Seçimin iptal edilmesinin altında ise belediyedeki rantçı azınlığın girişimlerinin olduğunu kaydetti.

İLGİ NEDENİYLE YÜRÜYEMEDİ

Eski bakanlar, milletvekilleri, Ankara ve İzmir dahil CHP’nin büyükşehir belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sanatçılar ve yurttaşlardan oluşan yüzlerce kişinin yer aldığı salona Ekrem İmamoğlu 11.14 sularında girdi. İmamoğlu’nun konuşmasını yapmadan önce oturacağı koltuğa ulaşması, kendisine gösterilen ilgi nedeniyle yaklaşık 7-8 dakika sürdü. Salondaki heyecan ve coşku göz ardı edilemeyecek kadar barizdi. İmamoğlu kürsüye çıktığında ise ortamda sanki daha önce hiç seçim olmamışçasına taze bir hava vardı. Elbette bir farkla; İmamoğlu artık halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı olarak topluma sesleniyordu.

BEKLENEN SLOGANI KULLANDI

‘Her şey çok güzel olacak’… Beklendiği ve daha önceden de basına yansıdığı gibi İmamoğlu’nun kampanya sloganı bu söz oldu. Yanı sıra, 31 Mart sürecinde kullanılan ‘İmamoğlu varsa çözüm var’ sloganı da küçük bir müdahaleyle ‘İmamoğlu varsa umut var’ şeklinde revize edilmişti. Bu değişikliğin, seçimin iptal edilmesine karşı bir kontra atak niteliğini taşıdığını söylemek mümkün.

İmamoğlu sözlerine 31 Mart sonuçlarını kendi cephesinden analiz ederek başladı. İktidarın sıklıkla kullandığı beka söyleminin, yurttaşlar tarafından yerel seçimde kabullenilmediğini söyledi. Seçmenin sandıkta iktidara mesaj verdiğini dile getiren İmamoğlu, iktidarın ise bu mesajı anlama noktasında direnç gösterdiğini kaydetti. İmamoğlu, “23 Haziran’da sandık, vicdan ve adalet sandığı olacak. Pusulalar oy değil hesap pusulası olacak. Kul hakkı yiyenden hesap sorulacak” diyerek, AKP-MHP tabanına şu mesajı verdi: “Bu kararı içine sindiremeyen Ak Partili ve MHP’li vatandaşlarımızın olduğunu biliyorum. Gelin bu büyük ayıbı hep birlikte düzeltelim. Siz de bize katılın.”

İlginizi çekebilir: Gerekçeli kararın 'kısa karar'dan farklı olacağı iddiası: Gerekçeli kararı AKP’nin ihtiyacına uyduracaklar!

İBB AZINLIĞA ÇALIŞIYOR

İmamoğlu’nun dünkü sunumunda en öne çıkan kısım İBB’deki israfa ilişkin söyledikleriydi. Temel olarak seçimin iptal edilmesini de belediye içindeki rantçı azınlığa bağladı. İBB’nin halka değil bir avuç azınlığa çalıştığını vurgulayan İmamoğlu, “Bu sistem gelip anamızın ak sütü gibi helal olan mazbatamızı da elimizden alıyor” dedi. Bu düzen değişmedikçe İstanbullunun yüzünün gülmeyeceğini söylediğinde, salondan sağanak gibi bir alkış koptu.

İBB’deki israf konusunda İmamoğlu’nun paylaştığı bilgiler gerçekten dikkat çekiciydi. Örneğin son 5 yılda belediyenin bütçe açığı 20 kat artmış. Sadece web sitesi için 3 yılda 80 milyon TL harcanmış. Hayata geçmeyen projelere tam 226 milyon TL para saçılmış. İmamoğlu buna benzer verileri arka arkaya sıraladıktan sonra, “İBB bir azınlığın malı-mülkü değildir” hatırlatması yaptı.

YILDIRIM BİZİ TAKLİT EDİYOR

Mazbatasının verilip elinden alındığı güne kadar geçen 18 günlük İBB Başkanlığı tecrübesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ın kendisini taklit ettiğini dile getirdi. “18 günde bizi kıskandılar. Bin 800 günde kesin çatlarlar” esprisiyle salondakileri güldürdükten sonra, birkaç dakika önceki israf başlığına göndermek yaparak, “Biz belediyenin kaynaklarını halka akıtmaya başladık” dedi. İmamoğlu bu noktada ulaşımda ve su kullanımında yaptıkları indirimden bahsetti. Ekonomik krizin ciddi bir sorun olmaya devam ettiğinin altını çizen İmamoğlu, İstanbul’da her dört kişiden birinin yoksul olduğunu ve başkanlığı döneminde kent yoksulluğuyla mücadele edeceğini belirtti.

İmamoğlu, konuşmasını tüm salonu ayağa kaldıran şu sözlerle noktaladı: “İstanbul’un milyonlarca ailesi bu şehri bize emanet etti. Emaneti haksızca elimizden aldılar. Ama buradan ilan ediyorum. Biz, 16 milyon İstanbullu, 23 Haziran’da o emaneti geri almaya geliyoruz. Her şey çok güzel olacak.”

***

İmamoğlu’nun vaatleri

Ekrem İmamoğlu’nun vaatlerinden öne çıkan kısımlar şöyle:

• Gıdaya harcanan para azaltılacak. Sebze, meyve, et ve süt kalıcı olarak ucuzlatılacak.

• Üreticiden tüketiciye gıda zinciri kurulacak.

• Halk Süt ve Kent Lokantaları gibi projelerle ucuz ve güvenli gıdaya erişim sağlanacak.

• Ulaşıma harcanan para azaltılacak. Her anne, çocuğu 4 yaşına gelene kadar ulaşımdan ücretsiz yararlanacak. Çocuklar 12 yaşına kadar toplu taşımaya ücretsiz binecek. 25 yaşındaki gençler toplu taşıtlardan yüzde 50 indirimli yararlanacak.

• Sosyal yardım 3 katına çıkarılacak. Ailedeki nüfusa göre her ay 200 liradan 2 bin 20 liraya kadar nakdi yardım yapılacak. Tüm yardımlar hanedeki kadınlara verilecek.

• Kısa vadede 200 bin kişiye iş sağlanacak.

• 630 km metro hattı 11 yeni füniküler hattı inşa edilecek. Boğaz’a ve Marmara’ya yaygın deniz hatları getirilecek.

• Toplam 500 km uzunluğunda bisiklet yolları yapılacak.

• Belediye’nin tüm yönetici kadrolarında yüzde 40 cinsiyet kotası uygulanacak.

• 100 çocuk kapasiteli 150 kreş açılacak.

• 10 adet Engelli Gündüz Bakım Evi inşa edilecek

• 11 olan Şehir Tiyatroları’nın sahne sayısı 22’ye çıkarılacak.