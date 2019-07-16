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17.07.2019
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İmamoğlu: Kul hakkı yemeye kadar giden bir süreç var, bizim de hamlelerimiz geliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye bağlı iştirak şirketlerinin yöneticilerine tepki göstererek “Kul hakkı yemeye kadar giden bir süreç olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu kadar ağır bir mesuliyet altındalar. Millet bizden hesap soracak ama biz henüz şirketlere kendi kadromuzla hakim değiliz. Ama bizim de hamlelerimiz geliyor” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim ve beraberindeki heyetin tebrik ziyaretinin ardından gazetecilerin iştirak şirketlerindeki istifa krizi ile ilgili sorularına yanıt verdi.

Sözcü’de yer alan habere göre; İmamoğlu’na iştiraklerden istifa etmeyen yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunacağına yönelik sözleri hatırlatılarak “Bununla ilgili bir çalışmanız var mı?” diye soruldu. İmamoğlu, ”Elbette var. Her gün var. Bugün de birkaç toplantıyı bu gündemle yaptık. Süreci takip ediyoruz. Yarın öbür gün farklı eylemlerle bir takım hamleler yapacağımızı belirtelim. Hamleleri yapınca sizinle paylaşacağız. Ben hala ifade ediyorum ki bütün günleri kullanıp yaklaşık 2 ay zaman kazanmanın en kadar yanlış olduğunu, millete ait bir varlığın, değerin, mali anlamda ya da oradaki yükümlülükler anlamında orayı gasp eder gibi orada durmanın zaman geçirmenin millete yapılan 16 milyon insana yapılan haksızlık. Kul hakkı yemeye kadar giden bir süreç olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu kadar ağır bir mesuliyet altındalar. Millet bizden hesap soracak ama biz henüz şirketlere bu anlamda kendi kadromuzla hakim değiliz. Bu bağlamda inşallah yanlışlarından hızlıca dönüş yaparlar. Ama bizim de hamlelerimiz geliyor” dedi.

‘ELBETTE ENGELLER’

Yönetimsel sıkıntıların icraatlarını geciktirip geciktirmeyeceğinin sorulması üzerine de İmamoğlu “Şu an 20. gündeyiz. Öncelikli işlerimiz var. Çocuklarla, çevre ile ilgili çok işlerimiz var. Bir an önce başlamak istiyoruz. Faaliyetlerin yüzde 60-70’ini ortaya koyan iştiraklere ya da bütçenin üçte ikisini sahip olan iştiraklere hakim olamadığınız sürece faaliyetlerinizi tümüyle hayata geçirmeniz elbette ki çok zor. Elbette engeller. İnşallah o engelliyor dediğimiz kadar süreyi işgal etmezler. Umuyorum yanlışlarından dönecekler. Bizim yanlışlarından döndürtecek hamlelerimiz karşılık bulur diye umut ediyorum” yanıtını verdi.

Ballı maaşlar için mi ayrılmıyorlar?

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