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03.06.2019
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İmamoğlu: Lüks ve şatafata yönelik tüm harcamalara son vereceğiz

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Halkın oylarıyla İBB Başkanı seçilen ancak YSK’nin tartışmalı kararı sonrası mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda lüks ve şatafata yönelik tüm harcamalara son vereceklerini söyledi.

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İmamoğlu’nun Twitter hesabından yayınlanan videoda, “Ekonomik kriz ortamında vatandaşımızın yanında olacağız. Nasıl mı? İBB’de ihtiyaç dışı araba masrafı 120 milyon TL. Şatafattan, israftan başka açıklaması olmayan bu harcamaya derhal son vereceğiz. Kimse yatağa aç girmeyecek. Geliri olmayan ya da açlık sınırının altında olan ailelere sofra paket desteği ile ekmek, süt ve damacana su ücretsiz alınabilcek” denildi.

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