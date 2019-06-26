23 Haziran’da yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu, mazbatasını ne zaman alacağını açıkladı.
Yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını 27 Haziran’da alacağını açıkladı.
İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı devir teslim töreni, 27 Haziran 2019 Perşembe saat 18:30’da Saraçhane’deki İBB Başkanlığı makamında yapılacaktır. Tüm hemşehrilerimi yarın saat 18:30’da Saraçhane’deki İBB binası önüne bekliyorum” ifadelerini kullandı.