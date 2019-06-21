İmamoğlu: Ne yapacaklarını şaşırdılar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un amatör spor kulübü temsilcileriyle olan buluşmasında konuştu.

İmamoğlu, “Son dönemde atılan taklaları hepiniz izliyorsunuz. Ben bu asimetrik ötesi taklanın biçimini hayatımda hiç görmedim. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Konuşmadıkları konu da kalmadı. Bu sabah da benim diplomamla ilgili haber yapmışlar ama altını çizelim; olan diplomamla ilgili” dedi.

“AMACIMIZ SPORA İLGİYİ TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNDE ARTTIRMAK”

İstanbul halkının sağlıklı ve uyumlu bir şekilde hayatını sürdürebilmesi için, sporu yaşamın her dönemine ve her alanına yayacaklarını belirten İmamoğlu, “Amacımız; spora olan ilgiyi toplumun tüm kesimlerinde arttırmak, hem takımla hem de bireysel yapılan sporları, herkes için erişilebilir kılmak. Uzun vadeli hedefte spor tesisi olmayan mahalle kalmayacak ve okullarla bağlantı kurulacak. İBB spor tesislerinden spor salonu olmayan okullar ücretsiz yararlandırılacak. Temel spor branşlarından atletizme özellikle eğileceğiz. Bu konuda da maalesef İstanbul’un kamu yatırımı açısından ciddi eksiklikleri bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“İSTANBULLULAR YÜRÜDÜKÇE PUAN BİRİKTİRECEKLER”

Ekrem İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:



“Tüm bu spora yönelik projelerimizin yanı sıra çok daha temel bir şeyi vurgulamak istiyorum ki, o da şu; İstanbul, herkes için yürünebilir bir şehir haline gelecek. Fiziksel olarak yaya ulaşımını iyileştirmekle kalmayacağız. Şehirde yürüyen, hareket eden İstanbulluların da teşvik edileceği bir sistem kurmak istiyoruz. Bu sayede kent hareketliliğini arttıracağımıza, daha sağlıklı nesillerin gelişimini destekleyebileceğimize inanıyoruz. Bu amaçla bir mobil uygulama geliştiriyoruz. Bu uygulama tamamıyla ücretsiz ve herkesin kullanımına açık olacak adı da ‘İstanbul Yürü Be İstanbul’ olacak. İstanbul uygulaması ile İstanbullular yürüdükçe puan biriktirecek. Biriktirdikleri puanlar ile Büyükşehir Belediyesinin ulaşım, kültür-sanat ve diğer sosyal etkinliklerinden ücretsiz faydalanabilecekler.”