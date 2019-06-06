İmamoğlu Ordu’da VIP’e alınmadı

Ordu’da VIP bölümüne alınmayan Ekrem İmamoğlu, talimatı Ordu Valisi Seddar Yavuz’un verdiğini belirterek “Vali devlet adamı değilmiş yani sadece Ordu’da koltuk işgal eden birisiymiş. Biz gider her kapıdan gireriz” dedi.

Ordu’da havalimanında VIP bölümüne alınmayan Ekrem İmamoğlu, “Milletvekilimizle birlikte uçağa binecektik. Vali bey VIP bölümüne talimat vermiş. Gider öbür kapıdan da bineriz. Vali Bey devlet adamlığını yapamadı. Miting konusunda da il başkanımızın verdiği bilgiye göre ‘erken kessinler, yoksa müdahale ederiz’ demiş. Vali devlet adamı değilmiş yani sadece Ordu’da koltuk işgal eden birisiymiş. Biz gider her kapıdan gireriz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçtiğimiz günlerde Trabzon havalimanında yaşanan protestoya ilişkin sözleri, İmamoğlu’nun VIP’e alınmama talimatını kendisinin verdiği şeklinde yorumlandı.

Soylu’nun açıklaması şöyleydi:

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“Aslında VIP’den geçme hakkı yok. Bizim geçtiğimiz yerden geçme hakkı söz konusu değil ama arkadaşlar nezaket göstermişler, ‘buradan geç’ demişler. Orada partilileri de oraya gelmiş, orada toplanmış. Partililerin de oraya gelme hakkı yok. İdari olarak da hakkı yok. Yönetim de gelemez. İki, üç kişi gelir karşılar, oradan götürürler. Ona kimsenin bir şey dediği yok, ona da ‘hayır’ dememişler. Ben de ‘madem öyle, buyursun gelsin’… Ya ben oradan çıkıyorum. Bu CHP’liler zaten beni görünce hemen harekete geçerler. Hakikaten, nerede olursa olsun beni görünce bunları hafakanlar basıyor. Sonra başladılar ‘Her şey güzel olacak’ diye bana doğru tezahürat yapmaya. Bir kere ben kendi memleketime geliyorum. İlk kez de geliyor değilim. Oradan birisi geçerken, ‘Akıllı ol Soylu’ dedi. Yani demek istiyor ki ‘Sen bu işlere çok karışma’ demek istiyor. İki üç adım geçtikten sonra söyledi, hemen yanımızda söylemedi. Döndüm, ben de ona, ‘Artistlik yapma’ dedim geçtim.”

ORDU VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Ordu Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

“05.06.2019 Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İMAMOĞLU’nun özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanından İstanbul’a seyahat edeceği bilgisi üzerine güvenlik açısından gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Aynı gün saat 22.20 sıralarında konvoy eşliğinde Havalimanının VİP otoparkına giriş yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit TORUN, Ekrem İMAMOĞLU ve kafiledekiler araçlarından inerek, VİP giriş kapısından terminal binasına giriş yapmak istemişlerdir. Bu teşebbüs üzerine, Havalimanı Mülki İdare Amirliğine bildirilen 14 kişilik Uçak Yolcu Manifestosunda (Ekrem İMAMOĞLU, Neslihan İMAMOĞLU, Hasan İMAMOĞLU, Hava İMAMOĞLU, Murat ONGUN, Fatih KELEŞ, Veysel TAŞDEMİR, Zilan KARAKURT, Onur GÜNAL, Gülşah İNCE, Çağlar GÜNER, İrem ŞAHİN SELES, Sedat SARP) VIP salonunu kullanma hakkına sahip kişi olmadığı, kendilerine ifade edilmiştir.

VIP salonunu kullanma konusunda ısrarcı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit TORUN’a, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer BAYRAM tarafından Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programında yer alan ‘VIP Salonlarından sadece Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce bildirilen listede belirtilen makam sahipleri yararlanır’ hükmü hatırlatılarak, kendilerine Ekrem İMAMOĞLU ve beraberindekilerin Rical Listesinde bulunmadıklarından VIP salonuna alınamayacağı belirtilmiştir.

Bu izahat ve ikazlara aldırmayan Ekrem İMAMOĞLU ve beraberindekiler, VIP salonu kapısında görev alan polis memurlarına mukavemet etmek ve onları itmek suretiyle VIP salonunu işgal etmişlerdir. Bu esnada Aprona çıkış kapısı önünde gerekli önlemler alınmış olup, grubun Aprona çıkmasına izin verilmemiştir. Aprona çıkmasına izin verilmeyen grup, tekrar VIP otoparka yöneldiği esnada, VIP salonu içerisindeyken Ekrem İMAMOĞLU kendisine refakat eden polislere hitaben “Bu Vali tam bir it” ifadesini kullanmıştır.

Grup, daha sonra iç hatlar gidiş terminaline yönelmiş ve bu noktaya geldiklerinde, gruba sivil havacılık prosedürü gereği dokunulmazlığı bulunan Milletvekili hariç diğer şahısların kapı dedektörlerinden aranmak suretiyle geçmeleri gerektiği hatırlatıldığında, şahıslar bu ikazlara da aldırmayarak, hepsi birden aranmadan geçmek istemişlerdir. Bu esnada CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit TORUN, polis memurlarına hitaben “Tayyip’in uşakları bunlar. Haysiyetsizler, şerefsizler” diyerek, hakarette bulunmuştur.

Ordu-Giresun Havalimanında yaşanan olayla ilgili gerekli kamera kayıtları mevcut olup, hakaret içerikli ifadelerle ilgili yasal işlemler Valiliğimizce başlatılacaktır.”

Torun: Ordu Valisi rozetsiz AKP il başkanıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Ordu’da vali yoktur. Devletin valisi Ordu’da, rozetsiz AKP il başkanıdır. Devlet adamlığı tabirine yazık olmuştur” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun Ordu – Giresun Havaalanı VIP salonuna alınmamasıyla ilgili olarak bir açıklama yapan Torun, “Vali İmamoğlu’nun VIP salonuna girişini engelledi. İmamoğlu’nun hakkı olmadığını söylüyor. Oysa İmamoğlu’na ben refakat ediyorum. Başka milletvekillerimiz de var. İmamoğlu benim misafirim olarak VIP’ten yolculuk yapabilir. Kaldı ki başka milletvekilleri de aramızda. Bizim heyetimize dâhil herkesin VIP’e girme hakkı vardır” diye konuştu.

Ordu valisinin devletin valisine yakışır davranmadığını belirten Torun, “AKP il başkanı gibi gelen talimatları uyguluyor. Partizanlık yapıyor. VIP’ten kimin geçip geçemeyeceğiyle bile ilgileniyor” dedi. Torun, VIP’ten geçişlerde İmamoğlu’na uygulanan kuralın “AKP ilçe başkanına bile uygulanmadığını” söyledi.

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Torun, “Ordu Valisi her şeyden önemlisi misafire saygısızlık yapmıştır. Bizde evine gelen birini kapıya kadar uğurlamak, kapılardan geçirmek adeti vardır. Kaldı ki İmamoğlu ile özel uçakta ben de olacaktım. İmamoğlu benim misafirim, bana refakat eden bir özel uçak yolcusu idi. Yanında annesi ve babası var. Vali misafirlerimize büyük saygısızlık etmiştir” dedi.

Valinin tek başına İmamoğlu’nu VIP’e aldırmamak gibi bir kararı olamayacağını da söyleyen Torun şöyle konuştu:

“Vali kendisine verilen talimatı uygulamıştır. İmamoğlu’nun Ordu, Giresun ve Trabzon bayramlaşmaları birilerini fena halde rahatsız etti. İmamoğlu’na her türlü zorluk çıkarmak gerekiyordu ve ellerinden gelen her şeyi denediler. Ordu’da VIP’e alınmamak da buna dâhildir. İstedikleri kadar VIP’e almasınlar, İmamoğlu tüm Türkiye’nin kalbine girmiştir. İmamoğlu’na bütün kapılar açıktır. Şehrimizi temsil eden valinin öncelikle bunu bilmesi sonra da devlet adamlığının ne olduğunu hatırlaması gerekiyor.”