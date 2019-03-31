İmamoğlu: Aldığım oy 4 milyon 167 bin 152, fark 27 bin 919

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu saat sabah 4.30’da yaptığı son konuşmasında, “Şahsıma verilen oy 4 milyon 167 bin 752 oydur, rakibime verilen oy 4 milyon 139 bin 833’dür. Aramızdaki fark 27 bin 919’dur. Kalan 7 sandığın toplam oy potansiyeli 2100’dür. Dolayısıyla 5 saattir açıklama yapmamasına rağmen biz kamuoyunu bilgilendirme görevimize devam ediyoruz. Biz buradayız.” dedi.

İmamoğlu, sonuçlara dair ilk olarak şöyle konuştu:

“Sandıklar kapanalı 3,5 saate yakın oldu. Elbette sayım işlemleri devam ediyor, tutanaklar kayda geçiyor. Biz de sıkı biçimde süreci takip ediyoruz. Ancak yine daha önceki seçimlerde yaşadığımız gibi, tek kaynaklı girişten dolayı enteresan veriler paylaştı. Yasaklar kalkmadan yayına girildi, YSK’nin uyarıları da karşılık görmedi. Sistemimizdeki sayı yükseliyor, 3 dakika önceye göre giriş yapılan yüzde 27,6. Saat 22.00’ye kadar kesine yakın sonuçları oluşturabileceğiz.

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Şu anda CHP adayı olarak oyum yüzde 53.2. Rakibimizinki ise yüzde 44.1.

Karşı tarafta son yarım saat içinde öyle bir veri yükselişin var ki… Aynı zaman diliminde İstanbul’un dışındaki illerde çakılı kalmış bir oran var.

Anadolu Ajansı’nı uyarmak durumundayım. Verilerinizi kontrol edin ve titiz olun.”

20 dakika sonra ikinci açıklama

İmamoğlu ilk açıklamasından 20 dakika sonra tekrar kameralar karşısına geçti:

Verileri güncelleyen İmamoğlu, veri girdikleri sandık oranının 36,5 olduğunu, kendi oyunun yüzde 52,42 olduğunu ve Binali Yıldırım’ın yüzde 44,84 oy oranında olduğunu belirtti.

İmamoğlu, “Ne yazık ki manipülasyon söz konusu. YSK yöneticilerini göreve çağırıyorum, süreci denetlesinler. Yine devletin kurumu Anadolu Ajansı’nı hassasiyete, ahlaklı bir duruşa davet ediyorum. Bu süreci böyle yönetmeye devam edeceğim ve süreci basına aktarmaya devam edeceğim,” dedi.

Üçüncü açıklama

İmamoğlu, üçüncü kez kameralar karşısına geçtiğinde ise şunları söyledi:

“40 dakikadır veri girişi durduruldu. Daha önce 3 dakikada bir yenileniyordu. Bu bizim manipülasyon endişemizi kuvvetlendirdi. Verilerimize göre açılan sandıklar yüzde 90’ı aştıktan sonra işleri daha da zorlaşacak. Kafaları karıştı. Hak yemenize müsade etmeyiz. Şu an itibariyle girdiğimiz veriler yüzde 60’a ulaştı. Aramızdaki fark yüzde 5,25’tir. Öndeyiz. Lütfen sandıkları bırakmayın.”

Dördüncü açıklama

“YSK’yı ve il ilçe seçim kurullarını tek bir oya dahi sıkıntı vermemeleri aadına azami göreve davet ediyorum. Bu tarihi bir görev ve çağrıdır. Seçim kurulllarında görev alan bütün devlet memurlarına teşekkür ediyorum ve ikazımı yapıyorum. Tüm tutanaklar sağlıklı şekilde kayda geçmeniz gerekmektedir. İstanbul’da sürece hassasiyetle bir kontrol mekanizması gibi müdahale ediyoruz. Bu seçim bir tarafın kazandığı bir tarafın kaybettiği seçim değildir. Bu bir yerel seçimdir. Herkesin kazanma seçimidir. Sandıklardaki okullardaki kurullardaki görevlerinize en hassas duygularınızla, gülümseyerek son ana kadar en üst seviye dikkatle koruyarak devam edin. Hakkımı yedirtmem.

Şu anda yüzde 76.1 oyun girişini yaptık. Bizim oyumuz yüzde 50.51, rakibizin oyu 46.5’tir.”

Beşinci açıklama

“Tutanakların son halini almasını bekliyoruz. Elimizdeki verileri açıklayacağız. 40 dakikayı bulan AA’nın suskunluğu benim için AA’yı itibarsızlaştırıyor.

Bir yerden haber mi bekliyorsunuz anlamış değilim. Mesuliyetiniz Türkiye’ye duyurmaktır. Bu bir demokrasi sürecidir. Türkiye’nin demokrasi için sordumluluk anıdır. Lütfen sorumluluğunuzu yerine getirin. Bu parti meselesi değildir. Bu Türkiye’nin demokrasi meselesidir. Bu toplumun vicdan duygusu Türkiye’nin 145 yıllık demokrasi mücadelesinde bu duygulara cevap veremez ezilirsiniz. Sizleri uyarıyorum. Bu şehrin çocuklarına cevap veremezsiniz.”

“Asla ve asla göreviniz bitene kadar ne kadar sürecekse. İster saatler ister günler olsun. Bu sorumluluğu üstlenen herkes Türkiye demokrasi tarihi adına çok önemli bir vazife üstlenilmiş olacak. Demokrasinin kahramanı olacaklar. Ben de açık ve net söylüyorum. Kazandığımızı biliyorum. Benim siyasi duruşum benim özellikle devlet adamlığından anladığım şey bana bunu açıklamama müsaade etmkiyor. Günün sonunda neticelerin netleşmesini bekliyorum. Ben yine de size elimindeki verileri açıklıyorum. 40 dakikadır AA’nın suskunluğu benim nezdimde Anadolu Ajansı’nı itibarsız hale getirmiştir. 50.36 biziz rakip 46.70’tir.

Kazandığımızı biliyorum ama benim vicdanım, ahlakım, siyasi duruşum, benim devlet adamlığından anladığım şey benim bunu açıklamama müsaade etmiyor. Neticelerin netleşmesini ve tutanakların son halini almasını bekliyorum.

AA’nın açıklama yapmadığı süre 1 saati buldu. AA yetkililerini uyarıyorum. Yarın bu toplumun yüzüne bakamazsınız. Uyarıyorum. Tarihinize yakışan şekilde davranın. Hesap veremezsiniz. Vazifenizi yerine getirin.”

İMAMOĞLU 29 BİN 408 FARKLA ÖNDEYİZ, FARKIN KAPANMA İHTİMALİ KALMADI

İmamoğlu, saat 02.00’deki konuşmasında ise 29 bin 408 farklı oyla önde olduklarını duyurdu.

3 saati aşkın süredir Anadolu Ajansı giriş yapmamaya devam etmektedir. Cümlelerimi üzülerek tekrarlayacağım. AA görevini yapmayarak Türkiye’mizin demokrasi sürecindeki en önemli kurumlarından biri olarak bence vazifesini yerine getirmemiştir. Gerçekten bu süreçte yaşattıkları Türkiye tarihine acı bir not olarak düşülecektir.

Türkiye’nin tarihi kurumlarıyla çok güçlü bir yol yürüyüşü olmazsa sıkıntılar boy gösterir, ciddi tedirginlikler duyarız. AA’dan sorumlu olan bakanlıkları, herkesi göreve çağrırıyoruz. Toplumu bilgi alma hakkından kimsenin mağdur etme hakkı yoktur. Takip etmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin hiçbir kamu kurumu siyasallaşamaz. AA’yı tekrar kınıyorum. Gerekli işlemlerin yapılacağını belirtiyorum. Genel Merkezimizin tüm kurulları çalışma halindedir. Bir heyetin de AA’ya gittiğini belirtmek istiyorum.

Sahada büyük rol alan tüm arkadaşlarıma yapacağım çağrı: Süreç devam ediyor. İlçe seçim kurumlarında görev alan arkadaşlarıma nöbet tutmalarını ve oradan ayrılmamalarını rica ediyprum. Burada korunan hak, dünya kenti İstanbul’un hakkıdır. Şu an biliyorum ki dünya bizi izlemektedir. Keşke biz dünyaya açıklayabiliyor olsaydık. Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarını dinledik, her birinden aslında bizi ikna edici cümleler duymak istedik. Ama şu ana kadar gelmediği için açıklıyoruz.



31 bin 186 sandıktan 30 bin 86’sı sistemimize girilmiş durumdadır. Girilmeyen 100 sandık vardır. Bir sandıkta 300 civarı oy vardır. Ortalama hesaba göre %85 oy geçerlidir. Girilen sandıklarda aramızdaki fark 29 bin 408’dir. Aradaki farkın kapanma ihtimali kalmamıştır. Şu an itibarıyla bizim verilerimiz üzerinden İstanbul’u kazandığımız ortadadır. Keşke bu açıklamayı Türkiye’nin iletişimdeki yetkili kurulu açıklasaydı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul’da seçim sonucunun belli olduğunu ve Ekrem İmamoğlu’nun kazandığını açıkladı. Öztrak, “Mart’ın sonu İstanbul için de bahar. 27 bin 940 oy farkla kazandık” dedi.

YEDİNCİ AÇIKLAMA

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, saat 4.40’taki yedinci konuşmasında şunları söyledi:

Sizlerle tekrar bilgileri paylaşmak İstanbul’daki 16 milyon vatandaşımızın yüküdür. 5 saattir Anadolu Ajansı’nın veri girmediğini bir talihsizlik olarak yaşamaktayız.

Girişi yapılmayan sadece 7 sandık var. Aldığım oy 4 milyon 167 bin 152’dir, fark 27 bin 919’dur.