17.03.2019
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İmamoğlu: Sandık günü ölüm kalım mücadelesi değil, demokrasi mücadelesidir

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Fotoğraf: DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, partisi tarafından Beşiktaş’ta düzenlenen ‘Sandık Güvenliği Toplantısı’na katıldı.

Ülkenin varlığı ve birliği açısından en kıymetli şeyin adalet duygusu olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Bu sandık günü ölüm kalım mücadelesi asla değildir. Bir demokrasi mücadelesidir. Bir gün sonra hep birlikte birbirimizin yüzüne bakacağız” dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da İstanbul’da 31 bin 124 sandığın  31 bin 42’sinde sandık görevlilerinin hazır olduğunu söyledi.

‘YSK’NIN ALDIĞI TEDBİRLER SANDIKTA ADALET DUYGUSUNU KARŞILIYOR MU’

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte partisi tarafından Beşiktaş’ta düzenlenen ‘Sandık Güvenliği Toplantısı’na katılarak okul bilişim ve ilçe seçim sorumlularıyla bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, sandık güvenliğine ilişkin bir çok soru olduğunu söyledi. İmamoğlu, “Sandıklarda usulsüzlük var mı? Yok mu? Sistem yeterli mi? Ya da Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı tedbirler sandıkta adalet duygusunu karşılıyor mu? Bir çok soru var. Sıralayabilirim. Biz burada alacağımız tedbirleri ve ortaya koyacağımız motivasyonu konuşacağız. Eğer bir ülkede sandık güvenliği konusunda iktidar partisinin dışında herkesin zihninde bir bulanıklık varsa ya da iktidar partisi mensuplarının dışında herkes ‘bu seçim adil ortamlarda olmadı, sandık günü de o anlamda yeterli bir şekilde, güvenli bir şekilde yönetilmedi’ diye bir süreç tanımı varsa çok net ifade edeyim, oturup düşünmelidirler. Tedbir almalıdırlar. Dünyaya bu iyi bir mesaj değildir. Bir seçimi güvenli yapamıyorsanız dünya sizden kuşku duyar. Bunu biz istemeyiz” dedi.

Ülkenin varlığı ve birliği açısından en kıymetli şeyin adalet duygusu olduğunu söyleyen İmamoğlu, “O bakımdan ülkenin adalet duygusuna erişmesi ve dünyaya da adil bir seçim yapıyoruz demek adına herkesi göreve çağırıyorum. Bu sandık günü ölüm kalım mücadelesi asla değildir. Bir demokrasi mücadelesidir. Bir gün sonra hep birlikte birbirimizin yüzüne bakacağız” dedi.

Okullarda görev alacak olan okul sorumluları, sandık sorumluları, bilişim sorumluları ve avukatların bu sürecin kahramanları olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Bu sürecin kahramanlarını seçimden sonra da asla ve asla unutmayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizi mutlu bir şekilde ağırlayacağıma söz veriyorum” dedi.

“SANDIK GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Toplantıda konuşan  CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da “Uzun bir süredir İstanbul’a yeni bir başlangıç diyerek, İmamoğlu varsa çözüm var diyerek bir yandan sahada çalışırken diğer yandan da sandık güvenliği için fazlasını, çok daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz” dedi.

‘BİN 919 OKULUN BİN 217’SİNDE AVUKATLARIMIZ HAZIR’

15 Kasım tarihinde Sandık Güvenliği Komisyonu kurduklarını, bunun sayesinde il ve ilçe seçim kurulları temsilcilerinin hazır olduğunu söyleyen Kaftancıoğlu, “31 bin 124 sandığın 31 bin 42’sinde sandık görevlilerimiz hazır ve ilçelerimizde eğitimlerimiz büyük bir hızla devam ediyor.  bin 919 okulun şu ana kadar bin 217 tanesinde avukatlarımız hazır. Hukuk komisyonumuz bir ilki başaracak ve seçim gününe kadar okula mutlaka bir avukat görevli yerleştirilecek” dedi.

Sandıkta oyunlar oynanacağını ileri süren  Kaftancıoğlu, “Ama sandığımızdan yeni bir başlangıç yeni bir İstanbul çıkacak” dedi.

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