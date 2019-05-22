İmamoğlu, seçim kampanyasını başlattı: Bu düzen bir avuç insan için var, bunu değiştireceğiz!

Mazbatası elinden alınan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu seçim kampanyasını açıkladı. İmamoğlu, “Önümüzdeki dönemde, İstanbul İttifakı olarak yapılan büyük haksızlıkları kabul etmeyenler olarak yine başaracağız, yine kazanacağız, 23 Haziran’da israf düzeni bitecek, hak yerini bulacak, her şey çok güzel olacak!” dedi.

İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Tipinize bakarak sizin hangi partiye ait olduğunuzu anladıklarını ifade ediyorlar. O sandıklarda görev alan, benim AK Partili ve MHP’li hemşehrilerimi, müşahitleri orada yokmuş gibi davranarak bu tarz komik bahaneler üretiyorlar. Allah kimseyi bu tür ifadeler kullanmak zorunda bırakmasın.

Bazen öyle ilginç şeylere başvurdular ki, ne acı, 3-4 yaşındaki çocukları kandırmaya ve o çocukların masum zihinleri üzerinden zihinlerini kirletip çaldılar diye kampanya yaptırmaya çalıştılar. İşi kendi seçmenlerinin, kendi sandık görevlilerinin, kendi sandık müşahitlerinin aklına, iradesine de hakaret ettirmeye kadar vardırdılar.

Toplumun vicdanının ahlakının bunu takip ettiğinin farkındayım, ama yapmayın, bu kadarını yapmayın, mızıkçılığın da bir sınırı var. Her şeye rağmen bu ülkede hukuka, demokrasiye, seçimlere olan inanç asla yitirilmesin istiyoruz. Kimse sandıktan umudunu kesmesin, başka yollara tevessül etmesin istiyoruz. 23 Haziran’da bu ülkede sandık namusunu korumak için, demokrasiden ve sandıktan başka bir çare olmadığını tüm Türkiye’ye göstereceğiz.

İstanbul’un ve Türkiye’nin demokrasiyle yeniden buluşmasını sağlayacağız. O sandık bir vicdan sandığı, bir haysiyet sandığı olacak.

Göreceksiniz, 23 Haziran’da her siyasi inançtan görüşten tüm İstanbullular, bu şehrin geleceği için akıllarının ve kalplerinin gösterdiği yoldan gidecek, vicdanlarının sesini dinleyecekler. Biz İstanbul ittifakıyız, bizler AK Parti, MHP, HDP, BBP, DYP, TKP seçmeniyiz, kurdukları yağma düzenini değiştireceğiz

İSRAFLARI SIRALADI

İstanbul’da israf düzeninden yararlananlar hak, hukuk, adalet ve vicdan tanımıyor. Bu düzen bir avuç insan için var. Sadece o azınlığın çıkarına tüm İstanbul belediyesini kullanıyorlar. İstanbul’un tüm kaynakları talan ediliyor. Bu düzen, anamızın ak sütü gibi helal olan mazbatamızı elimizden alıyor!

İsrafın örnekleri: İBB’nin internet sitesini 3 yılda 80 milyon lira harcanmış. Türkiye’nin tüm belediyelerinin internet sitesini bu parayla hallederiz. İBB’de tek bir müdürlük, hayata geçmemiş fikir projelerine 226 milyon lira para vermiş. Artık nasıl önemli projeyse bunlar… Bu ne büyük israf! Bütün bu havaya atılan paralara yazık günah değil mi? İstanbullunun vergilerine yazık değil mi? Bu israf düzenini hep birlikte değiştireceğiz. İBB, o bir avuç insanın malı değil. İBB artık tüm İstanbulluların yararına çalışacağız. Kurdukları israfçı yağma düzenini hep birlikte değiştireceğiz.

Bizim getireceğimiz yeni düzende kimse İBB kaynaklarını haksız kazanç uğruna kullanamayacak. Birinin kibrini hiçbir demokrat İBB’de taşıyamayacak. Makamım büyüdükçe boynum bükülecek.

Mazbatamız haksız yere elimizden alınana kadar 18 gün görev yaptım, 18 günde bizi ne kadar kıskandığını görüyorsunuz arkadaşların. 1800 günde vallahi çatlarlar! 18 günde bile israf düzenine ‘dur’ demeye çalıştık. Suyun yönünü vatandaşın yoluna çevirdik, belediyenin kaynaklarını vatandaşa akıtmaya başladık. Vaat ettiğimiz su indiriminin Meclis’ten geçmesini sağladık. Bu sayede İstanbullu her aile yılda 540 lira tasarruf edecek. Öğrenci kartı indirimiyle her 2 çocuklu ailede 1080 lira tasarruf edildi.

Bir de kopya çekiyorlar. Dün akşam rakibimiz anlatıyor, otobüsçülere konuşuyor muhtemelen. ’85 liradan 40 liraya indirdik, bu belediye bütçesinden karşılanacak.’ diyor. Açtım benim şubat ayında otobüsçülere yaptığım konuşmada kullandığım kelimelerin birebir aynı. Öğretmenler buna not vermez, hemen çizer altını.

İstanbul’un kaynağı var. Hiç geliri olmayan, açlık sınırında yaşamaya mahkum edilen aileye ekmeğini de sütünü de vereceğiz. Vatandaşımızın yanında duracağız. Biz isteriz ki İstanbul’un yoksulu kalmasın, bu politikalar geçici politikalar olsun. Bunu da yapacağız. Şu yardımlar İBB bütçesinin yalnızca yüzde 1.9’una denk geliyor. Bahsettiğim tasarruflarla bunu yapabiliyoruz. Önceliğimiz çocuklarımız olacak. Çocuklarımızın eğitimden güvenliğe tüm sorunlarını çözmek için yüzlerce uzmandan oluşan ekiple gece gündüz çalışacağız.

YÖNETİCİ VATANDAŞA HADDİNİ BİLDİREMEZ

Halkımızın şeffaf yönetime olan arzusuna verdiği desteğe bakıyorum, umudu görüyorum. İş insanlarının, sanatçının açıklamalarına bakıyorum, umudumu görüyorum! Hiçbir yönetici, tek bir vatandaşa bile parmağını gösterip haddini bildiremez, vatandaş yöneticiye had bildirir! Biz yöneticiler, haddimizi bileceğiz.

Bu sürecin sonunda birbirimizi daha çok seveceğiz, göreceksiniz. Bu şehri, hak ettiği yere hep birlikte yaşayacağız. Yıldızlar, en zifiri karanlıkta daha çok parlar. Ben İstanbul’un arka sokaklarında dolaşırken, insanların gözlerinde karanlıkta parlayan milyonlarca yıldız görüyorum!

Asla vazgeçmeyeceğim, asla vazgeçmeyeceksiniz, hep birlikte asla vazgeçmeyeceğiz!

Adil yönetilen, aileyi kalkındıran bir şehir ekonomisi istiyorum. İstanbul yeniden yeşil bir şehir olsun, çocuklarımız sokağa çıkabilsinler istiyorum. Bu hayalleri kesinlikle gerçekleştirebiliriz. Yeter ki hep birlikte bu amaçlar için bir seferberlik başlatabilelim. Bir demokrasi seferberliği başlatmalıyız.

Bir mahallede çok dipte bir ortam yaşıyoruz, bir başka mahallede çok yukarıda. Yazık değil mi hepimizin geleceğine? Benim kalbim, bu şehrin çocukları için atıyor. Ben çocukların iyi eğitim almasını istiyorum. Sultanbeyli’de, Bağcılar’da, her yerde iyi eğitim. Neden kıyı, kenar mahallelerdeki çocuklar yarışa geride başlasın, bu haksızlık değil mi? Ben o mahallelerin Ekrem ağabeyi olacağım.

Biz bu seçimi yeniden kazanacağız, içiniz ferah olsun. Vatandaş bizden temiz, nezih, kaliteli siyaset talep ediyor. Bunun farkında olalım. Bir avuç insana mı esir olacağız? Vatandaşın bu talebini ben emir kabul ettim. Elimizi itene sarılacağız, kaçamaz benden kusura bakmasın. Kavga etmek isteyeni ringde bırakın kendi başına, bir süre sonra kendini yumruklamaya başlayacak zaten. Siyasete yeni bir ruh getireceğiz.

Sakın korkmayın, sakın endişelenmeyin, sakın susmayın! Herkes konuşsun. Bunun karşısında olanlara diyeceğiz ki bizim büyük bir davamız var, İstanbul’daki israf düzeni değişecek!

Ülkemizin demokrasi tarihine damga vuracağız, vatandaştan başka kimseden talimat almadan, altını çiziyorum, ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Vatandaştan talimat aldığımızı unutmayacağız. Particilik değil, belediyecilik yapacağız. Ahlaklı siyaset, halkçılık, cumhuriyetçilik budur.

Önümüzdeki dönemde, İstanbul İttifakı olarak yapılan büyük haksızlıkları kabul etmeyenler olarak yine başaracağız, yine kazanacağız, 23 Haziran’da israf düzeni bitecek, hak yerini bulacak, her şey çok güzel olacak!