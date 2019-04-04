Ekrem İmamoğlu: Cemaatlere hizmet işi bitti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyların yeniden sayımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım ile arasındaki oy farkının 19 bin 552 olduğunu belirten İmamoğlu, “Bütün geçersiz oylar sayılsa dahi 18 ile 20 bin arasındaki fark korunarak bu süreç tamamlanacak” dedi.

İmamoğlu, cemaatler ile ilgili açıklamalarda bulunarak, “Adama, derneklere, kişilere, vakıflara ve cemaatlere hizmet işi bitti” diye konuştu.

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Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

>> Süreç devam ediyor. 11 ilçede geçersiz oyların sayımı bitmiş durumda. Şu an aradaki fark 19 bin 552.

>>Farklar dengeli bir şekilde devam ediyor. Burada belirteyim, arkadaşlarımız yapmış olduğu simülasyonlara göre günün sonunda bütün geçersiz oylar sayılsa dahi 18 ile 20 bin arasındaki fark korunarak bu süreç tamamlanacak.

>> Burada tabi çok kritik bir şey var; kameralar önünde başka sayımlar yapılsın, şu olsun bu olsun diyen yetkili arkadaşlar, ne acı ki seçimden önce dünyanın en güvenilir sistemini ağızları dolu dolu anlatırken, seçimden sonra oradaki hakime, memure, oradaki müdüre hatta vatandaşlarımıza, hatta AK Parti adına katılan vatandaşlarımıza bile güvenmeyerek kameralar önünde sayım çağrısı yapmalarını çok acı buluyorum.

>> Halen yok kameralar önünde başka sayımlar da yapılsın diyen rakibimiz adına konuşan yetkili arkadaşlar, ne acı ki seçimden önce dünyanın en güvenilir sistemini anlatırken seçimden sonra oradaki hakime, memura, müdüre, AK Parti adına katılan vatandaşlarımıza bile güvenmeyerek kameralar önünde olsun çağrısı çok vahim bir şey. Sanki geçersiz oylarda 545 sandık sayıldı ve 11 bin oy düştü diyerek bir algı yönetilmeye çalışılıyor. Öyle değil.

“NÖBET DEVAM EDİYOR, ARKADAŞLARIM TERK ETMESİNLER”

>> Geçersiz oyların sayımlarının bittiği ilçelerde dahi nöbet devam ediyor. Bütün arkadaşlarımı bu nöbete davet ediyorum, sakın oraları arkadaşlarım terk etmesinler.

ANITKABİR AÇIKLAMASI

>> Fırsatım olsa senenin 365 günü Anıtkabir’e giderim. Dua ederim, minnet duygularımı dile getiririm. Anıtkabir’e gitmek sağa sola gitmek değildir, memlekete olan özendir. Anıtkabir’e ziyaretimin sonrasındaki yazdığım metin beni eleştirenler tarafından okunması gereken güzel bir yazı olduğunu düşünüyorum. Benim imzamı eleştiriyorlar.

“3 BİN KÜSUR OYLA KENDİNİ BAŞKAN İLAN ETTİ”

>> Televizyon kameraları 500 metre yola dönsünler en az 200 afiş görürler. Rakibimin bütün İstanbul’u on binlerce afişle doldurmasının 500 metredeki sayısını paylaşıyorum. 3 bin küsur oyla kendini başkan ilan ettiler.”

“CEMAATLERE HİZMET İŞİ BİTTİ”

>> İBB çalışanlarına çağrımızdır. Adama, derneklere, kişilere, vakıflara ve cemaatlere hizmet işi bitti. İstanbul’a hizmet edeceksiniz.

>> Öyle şeffaf bir yönetim başlayacak ki makamım dahi toplumun gözü önünde olacak. Dünyanın en şeffaf belediyecilik vaadini yineliyorum, benim odamı bile izleyebileceksiniz.

>> Hakkım olan bir tek oyu yedirtmem, hakkım olmayana da göz dikmem. Süreç iyi ileriliyor ama lütfen sandıklara sahip çıkmaya devam edin



