İmamoğlu Trabzon’da: Bana dua edin ve mutlaka İstanbul’daki yakınlarınızla konuşun

YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal kararı ile mazbatası elinden alınan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Trabzon Atatürk Alanı’nda halka hitap etti. İmamoğlu, memleketinde “Trabzon seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla karşılandı.

“Ben bu şehrin gençlerinin Ekrem abisiyim” diyen İmamoğlu, halka “Size İstanbul’un selamını getirdim” dedi.

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

“Ben Trabzon’un bir uşağıyım, Trabzon’un uşağı kötü söz söylemez. Yeniden seçileceğimi biliyorum.

“Ben seçimi kazanmış bir belediye başkanıyım, bir avuç insan Türkiye’nin demokrasi sürecine sıkıntı verdi, hep beraber tamir edeceğiz. Çünkü bizim insanımız cumhuriyete, demokrasiye, özgürlüğe alışmış insanlardır. Çünkü bizim insanlarımız her zaman “Tam bağımsız Türkiye” diyen insanlardır.

“Ne yazık ki ilerleyen yıllardaki seçimlerin tartışmalı hale geleceği bir sürecin arefesindeyiz. Ben kendimi bu yolda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminde yeniden seçileceğini bilen bir kardeşiniz olarak, şunu hatırlatmak istiyorum, aynı zamanda demokrasi mücadelesi vereceğim. Bu yüzden burada bulunan tüm hemşehrilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Bana dua edin ve mutlaka İstanbul’daki yakınlarınızla konuşun.

“Ben bu süreci hızla tamir edeceğim. İptal nedenini Ramazan ayının başında açıklayan insanlar, Ramazan ayının sonunda iptal nedeninin anlamsız olduğunu açıkladılar. O yüzden diyorum ki bu milletin ekmekten, sudan havadan daha çok ihtiyacı olanlar hak, hukuk adalet. Bu işte hak hukuk ve adalet olmadan insanların yaşaması için bir anlam kalmıyor. Bu bir avuç insanın yaptığı yanlışları da milletimizle beraber düzelteceğiz.

“Seçildiğimiz gün itibariyle 18 gün görevde kaldım. Ben 18 gün içinde Türkiye’ye ve İstanbul’umuza çok güzel mesajlar verdim. Ben 18 günde sağladığımız hizmetler ile insanlarımızın gönlünü kazandım. Bu 18 gün milletimizi mutlu ederken, birilerinin aklını başından aldı. Ben var ya, o bir avuç insanı 1800 günde deli edeceğim. O kadar güzel hizmetler yapacağım ki göreceksiniz, İstanbul halkı o kadar mutlu olacaklar ki şaşıracaklar.

“Kibir, halkından uzak, insanlarıyla diyalog kuramayan bir anlayışa hep birlikte “güle güle” demeliyiz.

Ben asla yalnız yürümeyeceğimi biliyorum. Özellikle siz kıymetli hemşehrilerimin yanımda olduğunu, beni güçlü kılacağınızı biliyorum. Siz de bilin ki bu yürekli kardeşiniz asla vazgeçmeyecek. Ve İstanbul’un güzel gençleri bana hep şunu söyledi: ‘Ekrem abi bize umut ol; sen çalış, çabala, her şey çok güzel olacak.’

Trabzon Atatürk Alanı’nda hemşehrilerimizle beraberiz. https://t.co/uUIyEfdm2m — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 5, 2019

Süleyman Soylu’nun ‘kucak’ sözlerine yanıt

Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisini kastederek söylediği “Ben buraya Selahattin Demirtaş’ın kucağında gelmedim” sözlerine tepki gösterdi.

“Her şey çok güzel olacak bir protesto değil ama bir protesto olmuşsa yanlış yapılmış. Neticede bir bakan geliyor. Herkes gelip gitmeli” diyen Ekrem İmamoğlu, Soylu için şu ifadeleri kullandı:

“Buradan bir devlet adamının kendine bir menzil oluşturup laf üretmesi de devlet adamlığına yakışmaz. Hoş değil. Ben, dediğim gibi bazı kişilere cevap bile vermeyeceğim. Ama dediğim gibi, düşünsünler taşınsınlar, devlet adamı olsunlar. Ahlaklı devlet adamı olsunlar. Laflarına dikkat etsinler. Kişiler gelip geçicidir. Ben anamın kucağında geldim buraya. Lafı ederken arkasını düşünsün. Terbiyeli ve ahlaklı olsun. Bu millet terbiyeli ve ahlaklı insanları sever. Diğerlerini sevmez. Kendini sevdiğini düşünür ama sevmez. Terbiyeli ve ahlaklı insanları sever. Herkesi terbiye ve ahlaka davet ediyorum. Allah’a şükür ben terbiyeli ve ahlaklı olmaya çalışacağım. Bunu aşan sözlere cevap vermeyeceğim çünkü seviyesine inmiş olurum.”

İçişleri Bakanı Soylu, Cizre’den dönüşte memleketi Trabzon’a uğramış ve havalimanında bir kişinin “Akıllı ol Süleyman Soylu” dediğini aktarmıştı.

Soylu konuyla ilgili “Ben akıllı olurum, ben buraya Selahattin Demirtaş’ın kucağından gelmedim, ben buraya Kato Dağı’ndan geldim. Ben akıllıyım, ben bu şehrin evladıyım, Allah şahittir size hiçbir yanlışımız olmadı. Üzüldüğümü söylemek istiyorum, hiç yakışık almayan ve ondan sonra sloganlarla sanki nazire edercesine oradan bizi gönderenleri de buradan kınadığımı ifade etmek istiyorum” demişti.