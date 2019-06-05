25.1 C
Istanbul
05.06.2019
Anasayfa GÜNCEL İmamoğlu Trabzon'da: Bana dua edin ve mutlaka İstanbul'daki yakınlarınızla konuşun

İmamoğlu Trabzon’da: Bana dua edin ve mutlaka İstanbul’daki yakınlarınızla konuşun

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal kararı ile mazbatası elinden alınan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Trabzon Atatürk Alanı’nda halka hitap etti. İmamoğlu, memleketinde “Trabzon seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla karşılandı.

“Ben bu şehrin gençlerinin Ekrem abisiyim” diyen İmamoğlu, halka “Size İstanbul’un selamını getirdim” dedi.

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

“Ben Trabzon’un bir uşağıyım, Trabzon’un uşağı kötü söz söylemez. Yeniden seçileceğimi biliyorum.

“Ben seçimi kazanmış bir belediye başkanıyım, bir avuç insan Türkiye’nin demokrasi sürecine sıkıntı verdi, hep beraber tamir edeceğiz. Çünkü bizim insanımız cumhuriyete, demokrasiye, özgürlüğe alışmış insanlardır. Çünkü bizim insanlarımız her zaman “Tam bağımsız Türkiye” diyen insanlardır.

“Ne yazık ki ilerleyen yıllardaki seçimlerin tartışmalı hale geleceği bir sürecin arefesindeyiz. Ben kendimi bu yolda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminde yeniden seçileceğini bilen bir kardeşiniz olarak, şunu hatırlatmak istiyorum, aynı zamanda demokrasi mücadelesi vereceğim. Bu yüzden burada bulunan tüm hemşehrilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Bana dua edin ve mutlaka İstanbul’daki yakınlarınızla konuşun.

“Ben bu süreci hızla tamir edeceğim. İptal nedenini Ramazan ayının başında açıklayan insanlar, Ramazan ayının sonunda iptal nedeninin anlamsız olduğunu açıkladılar. O yüzden diyorum ki bu milletin ekmekten, sudan havadan daha çok ihtiyacı olanlar hak, hukuk adalet. Bu işte hak hukuk ve adalet olmadan insanların yaşaması için bir anlam kalmıyor. Bu bir avuç insanın yaptığı yanlışları da milletimizle beraber düzelteceğiz.

“Seçildiğimiz gün itibariyle 18 gün görevde kaldım. Ben 18 gün içinde Türkiye’ye ve İstanbul’umuza çok güzel mesajlar verdim. Ben 18 günde sağladığımız hizmetler ile insanlarımızın gönlünü kazandım. Bu 18 gün milletimizi mutlu ederken, birilerinin aklını başından aldı. Ben var ya, o bir avuç insanı 1800 günde deli edeceğim. O kadar güzel hizmetler yapacağım ki göreceksiniz, İstanbul halkı o kadar mutlu olacaklar ki şaşıracaklar.

“Kibir, halkından uzak, insanlarıyla diyalog kuramayan bir anlayışa hep birlikte “güle güle” demeliyiz.

Ben asla yalnız yürümeyeceğimi biliyorum. Özellikle siz kıymetli hemşehrilerimin yanımda olduğunu, beni güçlü kılacağınızı biliyorum. Siz de bilin ki bu yürekli kardeşiniz asla vazgeçmeyecek. Ve İstanbul’un güzel gençleri bana hep şunu söyledi: ‘Ekrem abi bize umut ol; sen çalış, çabala, her şey çok güzel olacak.’

Süleyman Soylu’nun ‘kucak’ sözlerine yanıt

Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisini kastederek söylediği “Ben buraya Selahattin Demirtaş’ın kucağında gelmedim” sözlerine tepki gösterdi. 

“Her şey çok güzel olacak bir protesto değil ama bir protesto olmuşsa yanlış yapılmış. Neticede bir bakan geliyor. Herkes gelip gitmeli” diyen Ekrem İmamoğlu, Soylu için şu ifadeleri kullandı:

“Buradan bir devlet adamının kendine bir menzil oluşturup laf üretmesi de devlet adamlığına yakışmaz. Hoş değil. Ben, dediğim gibi bazı kişilere cevap bile vermeyeceğim. Ama dediğim gibi, düşünsünler taşınsınlar, devlet adamı olsunlar. Ahlaklı devlet adamı olsunlar. Laflarına dikkat etsinler. Kişiler gelip geçicidir. Ben anamın kucağında geldim buraya. Lafı ederken arkasını düşünsün. Terbiyeli ve ahlaklı olsun. Bu millet terbiyeli ve ahlaklı insanları sever. Diğerlerini sevmez. Kendini sevdiğini düşünür ama sevmez. Terbiyeli ve ahlaklı insanları sever. Herkesi terbiye ve ahlaka davet ediyorum. Allah’a şükür ben terbiyeli ve ahlaklı olmaya çalışacağım. Bunu aşan sözlere cevap vermeyeceğim çünkü seviyesine inmiş olurum.”

İçişleri Bakanı Soylu, Cizre’den dönüşte memleketi Trabzon’a uğramış ve havalimanında bir kişinin “Akıllı ol Süleyman Soylu” dediğini aktarmıştı.

Soylu konuyla ilgili “Ben akıllı olurum, ben buraya Selahattin Demirtaş’ın kucağından gelmedim, ben buraya Kato Dağı’ndan geldim. Ben akıllıyım, ben bu şehrin evladıyım, Allah şahittir size hiçbir yanlışımız olmadı. Üzüldüğümü söylemek istiyorum, hiç yakışık almayan ve ondan sonra sloganlarla sanki nazire edercesine oradan bizi gönderenleri de buradan kınadığımı ifade etmek istiyorum” demişti.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,435AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Almanya’dan Yunanistan’ın ‘savaş tazminatı’ notasına yanıt

birgun.net -
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Almanya’ya sözlü nota vererek İkinci Dünya Savaşı’ndaki işgal sebebiyle...
Devamını Oku

AKP’li yönetici: İmamoğlu, Trabzon’da Pontus Rum Cemiyeti tarafından karşılandı

birgun.net -
AKP’nin Başakşehir İlçe Teşkilatı’na bağlı olarak ‘Medya Birimi Başkanı’ ve ‘sandık başkanı’...
Devamını Oku

James Rodriguez Bayern Münih’ten ayrılıyor

birgun.net -
Almanya Birinci Futbol Ligi şampiyonu Bayern Münih'in, Real Madrid'den kiraladığı James Rodriguez...
Devamını Oku

TÜPRAŞ’tan ‘duman’ açıklaması

birgun.net -
Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde bir ekipmanın devreye alınması sırasında meydana gelen dumanlanma kontrol...
Devamını Oku

Çamura saplanan bebek tavşanı yurttaşlar kurtardı

birgun.net -
Bartın’ın Ulus ilçesinde, ormanlık alanda inek otlatan İbrahim Şimşek, çamura saplandığını fark ettiği yavru tavşanı...
Devamını Oku

Trump destekçisine ‘milkshake’li protesto

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump’ın Londra ziyaretini protesto etmek için toplanan grup, aralarına...
Devamını Oku

Gediz Nehri kimyasal atıklar nedeniyle zehir saçıyor

birgun.net -
Anadolu'dan Ege Denizi'ne Büyük Menderes Nehri'nden sonra dökülen en büyük akarsu olan...
Devamını Oku

Merih Demiral Juventus’ta

birgun.net -
Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Merih Demiral'ın yeni adresi belli oldu....
Devamını Oku

Alanyaspor’da Sergen Yalçın dönemi sona erdi

birgun.net -
Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın dönemi sona erdi.
Devamını Oku

Yıldırım: Canlı yayında İstanbul önceliğimiz

birgun.net -
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP Adayı Ekrem İmamoğlu...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi