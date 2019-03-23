23.03.2019
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İmamoğlu TÜSİAD ile görüştü

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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında, TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanlar Derneği) ve TURKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfedarasyonu) üyeleri ile Beyoğlu’nda bir araya geldi.

İmamoğlu, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, iş insanlarına ekonomi, işsizlik ve istihdam konularındaki çözüm projelerini anlattı. Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen İmamoğlu, ‘’Çok verimli bir İstanbul özeti paylaştık. Geleceği konuştuk. İstanbul’u yönettiğimiz esnada, bu kurumlarla nasıl iş birliği yapacağımız konusunda hem vaatlerimizde bulunduk hem de önerilerini aldık. Çok verimli geçti. İş dünyası, bugünün güncel sorunu olan ekonomiyi en derinden hisseden, işsizlik konusundaki tedbirler ve ön görüleri olan çok değerli değerli kurumlar, TÜSİAD ve TURKONFED. Verimli toplantı için, her iki kuruma da çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.

İmamoğlu, ‘’Bu toplantının ilk buluşmadan farkı ne oldu’’ sorusuna, ‘’Daha geniş katılımlı oldu. Türkiye’nin farklı yerlerinden de temsilciler vardı. İster istemez, 1 Nisan’da göreve başlayamaya en yakın kişinin yönetim anlayışını daha geniş çaplı insanlar merak ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Herkese fikrimizi ulaştırmak, toplumun farklı kesimlerine yapacaklarımız anlatmak da bizim vazifemiz’’ yanıtını verdi.

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İmamoğlu, iş insanlarının ardından Türkiye Hahambaşı İsak Haleva’yı, Beyoğlu’ndaki Hahambaşılığı Vakfı’nda ziyaret etti. İmamoğlu’na, Haleva’yı ziyaretinde CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu da eşlik etti.

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