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11.06.2019
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İmamoğlu ve Torun ifadeye çağrılacak

birgun.net birgun.net

Ordu Valiliği’nin suç duyurusuyla başlatılan soruşturmada, Ordu- Giresun Havalimanı VIP salonundaki görüntüleri incelemeye alındı. Savcılığın İmamoğlu ve Torun’u ifadeye çağıracağı, havalimanı görevlilerini de tanık olarak dinleyeceği öğrenildi.

Halkın oylarıyla seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, çarşamba günü Karadeniz ziyaretinin ardından Ordu-Giresun Havalimanı’ndan özel uçakla İstanbul’a dönmek istediği sırada VIP salonunda gerginlik yaşanmıştı. İmamoğlu ile beraberindekiler, valinin talimatı ile VIP’ten alınmayınca havalimanı görevlileri ve polis arasında tartışma çıkmıştı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, İmamoğlu ile Torun’un kendisine ve görevli polis memurlarına hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, havalimanı güvenlik kameralarının kayıtları, cep telefonu kamera kayıtları ile basına yansıyan görüntüler incelenmeye alındı. Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile Seyit Torun’un ifadeye çağrılacağı belirtilirken, havalimanı görevlilerinin de tanık olarak dinlenecekleri öğrenildi.

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