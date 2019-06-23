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25.06.2019
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31 Mart ile 23 Haziran’ın karşılaştırması

Anıl Karaca Anıl Karaca

Ekrem İmamoğlu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık seçiminde yüzde 54 oy alarak rakibine 9 puan fark attı ve yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Peki sonuçları iptal edilen 31 Mart seçimleri ile 23 Haziran yenileme seçimleri arasında oy oranları açısından nasıl bir fark oluştu?

AKP adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun aldıkları oylardaki değişimleri il geneli ve ilçelere göre interaktif harita ve tablolar ile görselleştirdik.

(Mobil cihazınızı yatay konumda kullanarak görselleri daha iyi görebilirsiniz)

AKP’nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla iptal edilen 31 Mart seçiminde, Ekrem İmamoğlu yüzde 48,80 ile 4.171.118 oy alırken, AKP’nin adayı Binali Yıldırım yüzde 48,55 ile 4.149.656 oy almıştı.

23 Haziran’da ise aradaki fark 9 puan arttı. 4 milyon 698 bin 782 (%54) oy alan İmamoğlu, seçimde rakibi AKP’li Binali Yıldırım’ı ağır bir yenilgiye uğrattı. Binali Yıldırım ise, 23 Haziran seçiminde 3 milyon 921 bin 201 (%45) oy alabildi.

AKP, 11 İLÇE KAYBETTİ

31 Martta AKP’nin adayı olan Binali Yıldırım’ın önde olduğu 11 ilçede yurttaşlar, 23 Haziran seçimlerinde tercihini Ekrem İmamoğlu’ndan yana kullandı.

İNTERAKTİF HARİTA İLE 31 MART – 23 HAZİRAN KARŞILAŞTIRMASI

  • İnteraktif Tablo
  • İnteraktif Karşılaştırmalı Tablo

23 HAZİRAN

23 Haziran’da gerçekleştirilen seçimde ise oy oranlarının dağılımı şöyle gerçekleşti:

  • İnteraktif Tablo
  • İnteraktif Karşılaştırmalı Tablo

BirGün’ün grafikler için hazırladığı veriler açık kaynaktır. Buradan indirebilirsiniz.

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