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07.06.2019
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İmamoğlu ve Yıldırım’ın karşı karşıya geleceği kanal belli oldu iddiası

İstanbul’un seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP'nin adayı Binali Yıldırım TRT'de karşı karşıya gelecek

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YSK’nin 31 Mart’taki İBB seçimlerini iptal etmesinin ardından mazbatası elinden alınan İstanbul’un seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ın, TRT ekranlarında karşı karşıya geleceği iddia edildi.

Yeni Şafak’ın aktardığına göre buluşmanın günü ve saati pazartesi belli olacak.

Görüşmenin tek moderatör tarafından yönetileceği ve sadece iki adayın katılacağı belirtildi. 

Yıldırım, İmamoğlu ile canlı yayında yapılacak bir tartışma için dün akşam çıktığı TRT canlı yayınında “Kesin olacak” ifadesini kullanmıştı.

İMAMOĞLU’NUN DANIŞMANI: HABERİMİZ YOK

Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun ise söz konusu iddiaya dair bir açıklama yaptı ve bundan haberdar olmadıklarını söyledi. Halk TV’de yayınlanan Medya Mahallesi programında konuşan Ongun, “Bu iddiadan Ekrem İmamoğlu’nun ve benim de haberim yok” dedi.

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