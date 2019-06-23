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25.06.2019
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İmamoğlu, yüzde 54’lük oy oranıyla 35 yıllık rekoru kırdı

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23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini en yakın rakibi AKP adayı Binali Yıldırım’a yüzde 9 fark atarak yüzde 54,03 gibi bir oranla kazanan Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un demokrasi tarihine geçti.

CHP’ni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, katılım oranının yüzde 84 olduğu yenilenen İstanbul seçiminde, kullanılan oyların yüzde 54,3’ünü almayı başardı. İmamoğlu bu sonuçla 35 yıldır kırılamayan Bedrettin Dalan’ın rekorunu da kırdı. CHP adayı ayrıca Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994’de aldığı yüzde 25,2’lik oy oranını da ikiye katlamış oldu.

İşte 1980 sonrası İstanbul Belediye Başkanlığı seçim sonuçları:

2019 – Ekrem İmamoğlu: %54,2
2014 – Kadir Topbaş: %47,9
2009 – Kadir Topbaş: %44,7
2004 – Kadir Topbaş: %45,3
1999 – Ali Müfit Gürtuna: %27,5
1994 – Recep Tayyip Erdoğan: %25,2
1989 – Nurettin Sözen: %35,6
1984 – Bedrettin Dalan: %49,7

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