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24.05.2019
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İmamoğlu’na bir destek de Artvin’den

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YSK’nin İstanbul seçimleri ile ilgili verdiği yenileme ve iptal kararının ardından mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu’na bir destekte Artvin’den geldi. Seçim çalışması için başlatılan 20 TL’lik bağış kampanyasına Artvin’in Ardanuç ilçesinde yoğun ilgi gösteren yurttaşlar, banka önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kardeş belediye olarak kabul ettiği Artvin’in Ardanuç ilçesi halkı, İmamoğlu’na destek için bağışta bulundular.

CHP İlçe Başkanlığının organizasyonuyla gerçekleşen programda bağış yapmak isteyen vatandaşlar, banka önünde kuyruğa girdi. Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir burada yaptığı açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ilçemizi birçok kez ziyaret etti. Hatta Beylikdüzü Belediyesi bizim kardeş belediyemizdir. Bugün Ekrem İmamoğlu’na destek için Ardanuç halkıyla birlikte köylerinden traktörle gelen çiftçilerimiz, köylülerimiz bugün burada. Ardanuç zengin bir ilçe değil ama bugüne kadar bize hep Ekrem İmamoğlu yardım etti. Bu kez biz ona destek olmak istedik” dedi. 

Köylerinden bazı yurttaşların traktörleri ile ilçe merkezine geldiği gözlenirken, sıraya girenler açılan hesap numarasına bağışta bulundular. 

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