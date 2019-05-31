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01.06.2019
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İmamoğlu’na destek kampanyasına katılan İBB çalışanı işten çıkarıldı

birgun.net birgun.net

23 Haziran seçimleri için Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı destek kampanyasına 50 TL’lik bağış yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı Nuri Başkapan işten çıkarıldı.

İBB’nin Ağaç ve Peyzaj A.Ş. şirketinin 5 yıllık emekçisi olan Nuri Başkapan’ın iş akdi 23 Mayıs tarihinde feshedildi ve kendisine de 25 Mayıs’ta bildirildi. Noter kanalıyla yapılan bildirimde Nuri Başkapan’ın 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17’nci maddesine göre işten çıkarıldığı belirtildi.

Başkapan, İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin ardından Ekrem İmamoğlu için başlatılan kampanyaya 50 TL’lik bağış yaptı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) gerekçeli kararının ardından da AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi ve bütün bunları da sosyal medya hesabından paylaştı.

“Sosyal medyada yaptığım paylaşımlar rahatsızlık yarattı”

T24’ten Candan Yıldız’ın haberine göre işten çıkarılan Başkapan, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle işten çıkarıldığını şu sözlerle ifade etti:

“Bir akraba cenazesi nedeniyle Rize’de olduğum gün gıyabımda iş akdim feshediliyor. Rize’den döndükten sonra yöneticileri aradım ve son haftalarda sosyal medyada yaptığım paylaşımların rahatsızlık yarattığı iletildi. İşe girerken referansım Cumhurbaşkanlığı Özel Kalemi Hasan Doğan’dı.”

‘Haksız fesih’ gerekçesiyle karşı dava açacağını ifade eden Başkapan çektiği videoda “Amacım kendilerini dindar, işçi aşığı olarak tanıtanların maskelerini düşürmek” dedi.

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