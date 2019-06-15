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15.06.2019
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İmamoğlu’na karne ile kara propaganda

Mustafa Kömüş Mustafa Kömüş

İstanbul Topkapı’da bir matbaada İmamoğlu’na kara propaganda karnesi yapıldı. Karnede İmamoğlu’nun ismi Ekrem Müdafa (İmamoğlu), okulu Özel Pensilvanya Koleji, sınıfı 12/PKK şeklinde yazıldı. 

Karnede “Umut tacirliği, yalancı dil, öfke kontrolü, mağdur edebiyatı, Yunan dili ve edebiyatı, uluslararası ilişkiler, duyar kasma becerisi, tiyatro, mason kültürü ve tarihi” gibi dersler yer aldı. 

Sınıf öğretmeninin öğrenci hakkındaki görüşü bölümlerine ise 1. dönem Alexis Yorgo ve Fetullah Gülen imzaları atıldı. 

Alexis Yorgo’nun görüşleri şöyle: “Bu dönemki performansından gayet memnunuz. İnsanların duygularıyla güzel oynadın. Gerçek bir kahraman gibi davrandın. Seni tebrik ediyorum.”

Fetullah Gülen’in görüşüne ise şunlar yazıldı: “Sana verdiğimiz onca emeği boşa çıkarma sakın. Oynadığımız oyunları elinize, yüzünüze bulaştırdınız. Arkadaşın Canan ve sen daha çok milliyetçiymiş gibi davranmalısınız. Bir de şu öfkeni kontrol et artık! Eğer senin yüzünden Konstantinopolis’i alamazsak bedelini ağır ödersin Ekrem!”

Öte yandan karnelerin 153 İBB Beyaz Masa arabalarıyla alındığı öne sürüldü.

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