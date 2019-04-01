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01.04.2019
Anasayfa SİYASET İmamoğlu'ndan İBB'ye tepki: Gece yarısı pankart operasyonu algı çalışmasıdır

İmamoğlu’ndan İBB’ye tepki: Gece yarısı pankart operasyonu algı çalışmasıdır

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CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin olarak 10. kez açıklama yaptı. İmamoğlu, Binali Yıldırım ile arasında 28 bin 27 oy fark bulunduğunu ifade etti.

Binali Yıldırım’ın ‘teşekkür’ afişlerinin asılmasına tepki gösteren İmamoğlu, “Bu manipülasyona, şu anda yetkisiz olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil olmuştur. Bunları asan emekçilerin hiçbir kabahati yok. İBB, emekçilerin emeklerini ziyan etmiştir” dedi.

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İmamoğlu, kendi sayımlarına göre Yıldırım ile arasında 28 bin 27 oy fark bulunduğunu ifade etti.

‘TEBRİK EDİLMEYİ HALA BEKLİYORUM’

Kendisinin yarışı önde götürdüğünü belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Yüksek Seçim Kurulu’nun sayılarına göre de 27 bin 417 fark var. Dolayısıyla YSK da bizim oylarımızı teyit etmek üzeredir. Bunu gözlemliyoruz. Yaptığımız simülasyona çok yakın, neredeyse aynı oya erişecek YSK.

Bu verileri paylaşmaya başladığım an itibarıyla söylemiştim, yine söylüyorum. Bu kentin çocukları, anneleri ve halkı adına söylüyorum. Ben tebrik ederdim kendisini. Tebrik etmeyi iyi bilirim, ama tebrik edilmeyi de hala bekliyorum”

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