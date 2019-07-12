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12.07.2019
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İmamoğlu’ndan Anıtkabir ziyareti

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: AA

23 Haziran’da yenilenen seçimlerde ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beraberindeki ilçe belediye başkanları ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleriyle Aslanlı Yol’dan yürüyerek, Atatürk’ün mozolesine geldi.

İmamoğlu’nun, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misakı Milli Kulesi’ne geçen İmamoğlu, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Ekrem İmamoğlu, deftere şunları yazdı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk,

Bugün manevi huzurunuzda, 1919 yılında başlattığınız Kuvayımilliye ruhunun 100. yılında aynı ruhla 21. yüzyılda fikri hür, vicdanı hür nesiller olarak, akıl ve bilimle cennet vatanımızın en güzel şehri İstanbul’a tüm tarihi birikimi ve maneviyatını koruyarak milli unsurlarımızdan asla taviz vermeyerek hizmet edeceğime söz veriyorum. Bu satırların tekrar yazılmasını sağlayan 16 milyon vatansever İstanbullu ile belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”

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İmamoğlu, daha sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrini ziyaret etti.

Kaynak:AA

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