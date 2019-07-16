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17.07.2019
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İmamoğlu’ndan ‘Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız’ sorusuna yanıt

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, BBC'nin HARDtalk programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız" sorusuna da yanıt verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, BBC’de yayımlanan HARDtalk programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İmamoğlu, program sunucusu Zeinab Badawi’nin “Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız” sorusuna da yanıt verdi.

İmamoğlu, “Siyasi tecrübeniz yıllardır iktidarda olan AK Parti’nin oturttuğu sistemleri değiştirmek için yeterli mi” sorusuna “Devrim yapacağız” yanıtı verdi. İmamoğlu, şöyle devam etti: “Ben siyasi manipülasyonlarla uğraşmayı tercih etmiyorum. İşime bakacağım. Yanlış şeyleri, rakamları düzelteceğim ve insanlara göstereceğim.”

Badawi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘topal ördek’ tabirini hatırlatması üzerine İmamoğlu, “Demokrasiye inanıyorsanız, sonuçlar ne olursa olsun, kazanan insana benzetme yapılmaz. ‘Topal ördek’ kötü bir tarif. Biz dimdik ayaktayız” açıklaması yaptı. 

İmamoğlu, tutuklu gazeteciler ve Canan Kaftancıoğlu’nun yargılanmasıyla ilgili ise şöyle konuştu:”Hissettiğim her konuyu konuşmakta cesur davranırım. İstanbullular mutlu olacaksa en çok ihtiyacım olan şey adalet. Elbette fikirlerinden dolayı tutuklu gazetecileri ben de istemiyorum. Canan hanımın yargılanmasını ben de istemiyorum. Konuşan bir başkan olacağım.”

İmamoğlu, “Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağıma toplum ve partimiz karar verir. Siyasette ben hiçbir zaman bir sonraki makamı bugünden tarifleme gibi bir huyum yok. Şu anda benim görevim İBB Başkanlığı ve başarılı olmak istiyorum. Bunun sonrasındaki adımlara toplum karar verir, partimiz karar verir. Sonuç olarak, her zaman söyledim, sizin programda da söyleyeyim, ‘God knows’ diye bitirmek istiyorum.”

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