İmamoğlu’ndan Erdoğan’a çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘İstanbul için iş birliği’ çağrısı yaptı. İmamoğlu, “Türkiye bir an önce normalleşsin. Bu şehrin bebekler, çocukları, kadınları, engellileri, çevresi, doğası var. Normalleşelim,” dedi.

İmamoğlu şöyle konuştu:

“Islak imzalı tutanakların hepsi elimizde benim ile rakibimizin arasındaki oy farkı 25 bin 755’dir…

Bir an önce işimize başlayıp 2024 Mart’ına kadar sürecek hizmetimize başlamak istiyoruz. İstanbul’un ihtiyaçlarını karşılamak için tüm kurumlarla iş birliği yapmak istiyoruz. Türkiye bir an önce normalleşsin. Bu şehrin bebekler, çocukları, kadınları, engellileri, çevresi, doğası var. Normalleşelim. Sayın Cumhurbaşkanıyla bu tanımlamalarında aynı fikirde olduğumuzu, bizi desteklemesini beklediğimizi belirtiyorum. Biz sayın Bahçeli’nin açıklamasını da takdirle karşılıyor, kendisine teşekkür ediyoruz. Hazır teşekkürlere başlamışken, sayın genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’na, ittifak yaptığımız İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener’e, görev alan tüm partililere, İstanbul halkına teşekkür ediyorum.

Bana CHP’li, AK Parti’li, HDP’li, MHP’li seçmen de oy vermiştir. Kimseyi birbirinden ayırt etmeyeceğim sözünü veriyorum.

Bu süreç artık toparlanmalıdır. İstanbul’un sonucu olgunlaşmıştır. Anadolu Ajansı verisinde de nihayet İstanbul kırmızı renge boyanmıştır.

Cumhuriyet ilkelerine bağlılığımı tekrar ediyorum. Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e minnet duygularımı ifade ediyorum.”

SORU -CEVAP

(Kılıçdaroğlu ile görüştünüz mü?): Sayın genel başkanımla çok sık görüşüyorum. Her anımızı paylaşır, sohbet ederiz. Nerede buluşacağımız belli olmaz.

(Kürt oyları): Kürt hemşehrilerimle çok samimi bir bağım var. Bu süreçte daha samimi daha içten paylaşımlarda bulunduk. Elbette süreç içerisinde dertleşeceğiz. Her etnik kökenle, inanç grubuyla ayrı ayrı görüşeceğiz.

(Erdoğan’ın “İstanbul’u almak Türkiye’yi almaktır” sözleri): İstanbul’u kazanmak İstanbul’un 16 milyon insanının gönlünü kazanmaktır. Tek hedefim güzel bir hizmet sunmak.

(Anadolu Ajansı manipülasyonu): Hatadan dönmek de bir erdemdir. Kendilerini daha da düzeltirlerse daha da mutlu oluruz. Anadolu Ajansı iyi olsun istiyorum. Tüm medya kuruluşları için de öyle. Umarım orta bir yerde buluşuruz.

(Binali Yıldırım): Rakibimiz nazik bir insan. Görüşmek isteyeceğini düşünüyorum. Öyle bir tavır bekliyorum.