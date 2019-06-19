22.8 C
Istanbul
20.06.2019
Anasayfa SİYASET İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Sisi' yanıtı

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘Sisi’ yanıtı

birgun.net birgun.net

İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, AKP’li Tayyip Erdoğan’ın “Pazar günü Sisi’yi mi seçeceğiz, Binali Yıldırım’ı mı” sözlerine yanıt verdi.

İmamoğlu, Ümraniye’de bir restoranda gazetecilerin sorularını cevapladı. 

İmamoğlu, “Benim adım Ekrem İmamoğlu. Milletimiz ismimi çok iyi biliyor. Türkiye’de Ekrem İmamoğlu’yla Sayın Binali Yıldırım ve diğer adaylarla girilecek bir seçim var. Keşke Sayın Cumhurbaşkanı çok da sahada olmasa, Türkiye’nin önemli sorunlarla ilgilenmeye devam etseler, vakitlerini bu işe ayırmasalar.” dedi.

İlginizi çekebilir:  Şarkılar İmamoğlu için söylenecek

Erdoğan: Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı?

Bir soru üzerine, İsmail Küçükkaya ile görüşmesine değinen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Ben kronometre tutmadım. Benim en fazla konuştuğum 2-3 dakika. En fazla 15 dakika bir arada durduk. Bilemiyorum. 15 derim, 16, 20 ölçersiniz ona bir şey diyemem. Çok itibar etmeyin. Ben o ara buhar alıyordum sesimle ilgili. En fazla 3-5 dakika, iki cümle kurduk. Çünkü neden itibar etmeyin? ‘Gazeteciler benden korkuyor’ diye de açıklama yapmıştı. Ben hiçbirinizin yüzünde korku görmüyorum. Gayet rahatsınız. İstediğiniz soruyu sorabiliyorsunuz. Hatta biraz da rahatlık olduğunu görüyorum soru sorarken. Bazılarının, soruları nasıl engellediğini de biz biliyoruz. O bakımdan biz rahatız ama bu uydurma işlere itibar etmeyin. Bir de konu olacak bir şey değil. Altı ayda zor kurduk bu masayı. Ben aralıktan beri yalvarıyorum. Böyle bir masa kuralım, konuşalım. Herhalde altı ay da bunu konuşacaklar. Anlamış değilim. Bence bu stratejilerini gözden geçirmeliler.” 

“Dava açacağım bir durum değil”

Ekrem İmamoğlu, Küçükkaya ile görüştüğü oteldeki görüntülerin servis edilmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunup bulunmayacağının sorulması üzerine, “Biz o otelde epeyce faaliyette bulunduk. Yanılmıyorsam dört proje toplantımızı da orada yaptık. Mevki olarak İstanbul’un en merkezi yerinde olmasından ötürü, Taksim Meydanı’nın simgesel yönünden ötürü. Bir otelin gizliliği esasları üzerinden çok büyük ayıp yapmışlardır, ayıp etmişlerdir. Benim dava açacağım bir durum değil. Mesleki ahlaka aykırı bir davranışta bulunduklarını düşünüyorum.” dedi.

Ortak yayın sonrası AKP İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın kendisini çay içmeye davet ettiğini ama tarih, yer belirtilmediğini söyleyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Farkındaysanız cevap veriyorum ama rakibim hakkında yorum yapmıyorum. Aklına mı geldi, birileri işaret mi etti bilmiyorum, çaya davet etti. Çaya davet söylemeyle olmuyor. Çaya davet, ‘Şuraya, şu tarihte bekliyoruz’ demekle daha uygun olur. Çay davetini bekliyorum, seçim günü de dahil. Seçim günü olmadı mı anlamını yitirir. O zaman ben kendilerini Saraçhane’ye davet edeceğim, çay içmeye.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,710AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Müziğin yarışması olur mu hiç?

Barış Akpolat -
Geçen hafta jürisi olduğum bir müzik yarışmasında başlıktaki soruyu sordum kendi kendime....
Devamını Oku

Antalya’da 2 caretta caretta bıçaklanıp vurarak öldürüldü

birgun.net -
Antalya'daki Belek turizm bölgesindeki sahilde, 2 caretta carettanın tüfekle vurularak ve bıçaklanarak...
Devamını Oku

İmamoğlu: Neymiş? “Azgın azınlık”, Lafa bak

birgun.net -
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, '''Kimin parasını kime dağıtıyorsun?'...
Devamını Oku

Siverek’teki katliama ilişkin tutuklu sayısı 5’e yükseldi

birgun.net -
Urfa’nın Siverek ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı katliamda iki kişi...
Devamını Oku

Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü’nden 20 traktör atık çıkarıldı

birgun.net -
Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nden dalgıçlar tarafından 20 traktör...
Devamını Oku

Sala’nın ölümüyle ilgili İngiltere’de bir kişi gözaltına alındı

birgun.net -
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın uçak kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak İngiltere'de bir...
Devamını Oku

Ümraniye’deki İmamoğlu mitingine AKP’lilerden saldırı girişimi

birgun.net -
İmamoğlu'nun Ümraniye'deki seçim mitingi için toplanan yurttaşlara AKP'li bir grup saldırı girişiminde...
Devamını Oku

BM’nin ‘Kaşıkçı’ raporunda cinayete dair yeni detaylar ortaya çıktı

birgun.net -
Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi...
Devamını Oku

Akşener’den Erdoğan’ın ‘yargı’ tehdidine ilişkin açıklama

birgun.net -
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Pazar günü ya Sisi diyecekmişiz ya...
Devamını Oku

Fed, faiz kararını açıkladı

birgun.net -
ABD Merkez Bankası Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Fed faizi...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi