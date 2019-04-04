İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın ‘topal ördek’ benzetmesine yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘topal ördek’ benzetmesine yanıt verdi. İmamoğlu, “Kastedilen Meclis’teki bir üstünlük ise biz onu aşarız” dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Güngören semt pazarını ziyaret etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Erdoğan’ın ‘topal ördek’ benzetmesine cevap verdi. İmamoğlu, “Zor işleri başarmak değerlidir. Biz zorlukların üstesinden geliriz. Yönetirken hiç kimsenin partisine bakmayacağımızı söylemiştik. Kastedilen Meclis’teki bir üstünlük ise biz onu aşarız. Önemli olan hizmet değil mi? Öyle bir şeffaflık göstereceğiz ki toplum bile şaşıracak. Onlar görmedikleri şeffaflığı görecek. Ama topal ördek kastında topal veya çolak gibi engelli tariflerini kastediyorlarsa bence bundan çok alınanlar olur. Bakın Avcılar’da iki kolu olmayan pırıl pırıl belediye başkanımız var. Dünyada nice engelli başarılı insanlar var. Yanlış bir tarif yapmış. Topal olmak, engelli olmak bir eksiklik değil” diye konuştu.

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“YANLIŞ BİR TARİF YAPMIŞ”

İmamoğlu konumasını şöyle sürdürdü:

“Zor işleri başarmak değerlidir. Biz zorlukların üstesinden geliriz. Yönetirken hiç kimsenin partisine bakmayacağımızı söylemiştik. Kastedilen Meclis’teki bir üstünlük ise biz onu aşarız. Önemli olan hizmet değil mi? Öyle bir şeffaflık göstereceğiz ki toplum bile şaşıracak. Onlar görmedikleri şeffaflığı görecek. Ama topal ördek kastında topal veya çolak gibi engelli tariflerini kastediyorlarsa bence bundan çok alınanlar olur. Bakın Avcılar’da iki kolu olmayan pırıl pırıl belediye başkanımız var. Dünyada nice engelli başarılı insanlar var. Yanlış bir tarif yapmış. Topal olmak, engelli olmak bir eksiklik değil.”

“Ben sürece gülmeye devam ediyorum ama şunu söyleyeyim milletimizin yüzü gülüyor” diyen İmamoğlu, “Bana oy veren vermeyen kimseyi ayırt etmiyorum. Bir an önce 16 milyon insanın iradesinin neticeye bağlanmasını bekliyoruz. Gözlerimiz Yüksek Seçim Kurulu’nda. Bunu tarih yazacak” diye konuştu.