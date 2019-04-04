8.2 C
Istanbul
05.04.2019
Anasayfa GÜNCEL İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'topal ördek' benzetmesine yanıt

İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın ‘topal ördek’ benzetmesine yanıt

birgun.net birgun.net

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘topal ördek’ benzetmesine yanıt verdi. İmamoğlu, “Kastedilen Meclis’teki bir üstünlük ise biz onu aşarız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Güngören semt pazarını ziyaret etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Erdoğan’ın ‘topal ördek’ benzetmesine cevap verdi. İmamoğlu, “Zor işleri başarmak değerlidir. Biz zorlukların üstesinden geliriz. Yönetirken hiç kimsenin partisine bakmayacağımızı söylemiştik. Kastedilen Meclis’teki bir üstünlük ise biz onu aşarız. Önemli olan hizmet değil mi? Öyle bir şeffaflık göstereceğiz ki toplum bile şaşıracak. Onlar görmedikleri şeffaflığı görecek. Ama topal ördek kastında topal veya çolak gibi engelli tariflerini kastediyorlarsa bence bundan çok alınanlar olur. Bakın Avcılar’da iki kolu olmayan pırıl pırıl belediye başkanımız var. Dünyada nice engelli başarılı insanlar var. Yanlış bir tarif yapmış. Topal olmak, engelli olmak bir eksiklik değil” diye konuştu.

İlginizi çekebilir:  İSPARK fiş kesmeyi bıraktı

“YANLIŞ BİR TARİF YAPMIŞ”

İmamoğlu konumasını şöyle sürdürdü:

“Zor işleri başarmak değerlidir. Biz zorlukların üstesinden geliriz. Yönetirken hiç kimsenin partisine bakmayacağımızı söylemiştik. Kastedilen Meclis’teki bir üstünlük ise biz onu aşarız. Önemli olan hizmet değil mi? Öyle bir şeffaflık göstereceğiz ki toplum bile şaşıracak. Onlar görmedikleri şeffaflığı görecek. Ama topal ördek kastında topal veya çolak gibi engelli tariflerini kastediyorlarsa bence bundan çok alınanlar olur. Bakın Avcılar’da iki kolu olmayan pırıl pırıl belediye başkanımız var. Dünyada nice engelli başarılı insanlar var. Yanlış bir tarif yapmış. Topal olmak, engelli olmak bir eksiklik değil.”

“Ben sürece gülmeye devam ediyorum ama şunu söyleyeyim milletimizin yüzü gülüyor” diyen İmamoğlu, “Bana oy veren vermeyen kimseyi ayırt etmiyorum. Bir an önce 16 milyon insanın iradesinin neticeye bağlanmasını bekliyoruz. Gözlerimiz Yüksek Seçim Kurulu’nda. Bunu tarih yazacak” diye konuştu.

- Reklam -

SON HABERLER

Boeing, 737 MAX’te sistem hatasını kabul etti ve özür diledi

birgun.net -
Amerikan uçak üreticisi Boeing, son zamanlarda meydana gelen 737 MAX 8 kazalarında,...
Devamını Oku

İmamoğlu: 14 ilçede sayımlar bitti, fark 18.871

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, twitter hesabından oy sayımlarına ilişkin son...
Devamını Oku

Çavuşoğlu’ndan ABD’ye S-400 tepkisi: ‘Oradan almayıp buradan alacaksın’ diye dayatma müttefikliğe uymuyor

birgun.net -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin S-400 konusundaki tutumunu, "Bir ülkenin illa oradan...
Devamını Oku

‘AKP’nin tüm İstanbul’daki talepleri kabul edildi, ortada gerekçe veya delil yok’

birgun.net -
CHP'nin hukukçu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, twitter hesabı üzerinden İstanbul'da bugün...
Devamını Oku

AKP Sözcüsü: Olağanüstü durum yok, memlekette her şey yolunda

birgun.net -
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına yönelik, "Olağanüstü durum...
Devamını Oku

’15 ilçede yeniden sayım’ kararına CHP’den tepki

birgun.net -
İstanbul İl Seçim Kurulu'nun kararına CHP'den tepki geldi. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel...
Devamını Oku

Elazığ’da 5,2 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem,...
Devamını Oku

Kadıköy’de İlçe Seçim Kurulu önünde AKP’lilerden provokasyon

HABER MERKEZİ -
Kadıköy İlçe Seçim Kurulu önünde AKP'li bir grup, nöbet için kapı önünde...
Devamını Oku

İstanbul’da 15 ilçede geçersiz oylar yeniden sayılacak

birgun.net -
İstanbul İl Seçim Kurulu, daha önce İlçe Seçim Kurulları tarafından yeniden sayım...
Devamını Oku

ABD’nin Suudi Arabistan’a verdiği askeri destek durduruluyor

birgun.net -
ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteğin...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi