İmamoğlu’ndan Yıldırım’ın açıklamalarına yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarına yönelik bir mesaj yayımladı ve bir basın toplantısı düzenledi.

“Kurumsal birisiyim. 21. yüzyılda insan kaynaklarıyla ortak çalışma kültür oluşturma konusuna inanılmaz ve derinden inanan birisiyim. Siyasi irade geçicidir, orada çalışan insanlar kalıcıdır. Biz size hükmetmeye değil, sizinle birlikte İstanbul’u yönetmeye geliyoruz. Bunu göreceksiniz İBB’de çalışan kimsenin kimliğine, giyimine kuşamına, yaşamına bakmayız. Bizim için döktüğünüz ter, performansınız, iş disiplininiz önemlidir. Performansınız o kadar önemlidir ki bizim için aynı zamanda bu sürecin bir motivasyonudur, sizin kariyeriniz için de çok önemli olacaktır.”

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“Biz adamcılığa, partiye değil, performansınız eşittir kariyeriniz olacak.” diyen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“İBB insan kaynaklarında çağdaş bir süreci başlatacak. Övünmek gibi olmasın insan kaynakları master’ı yapmış biriyim. 21’inci yüzyılın en önemli unsurlarından biri insandan faydalanma, kuruma aidiyet duygusunu yükseltme. İnşallah yolumuz birkaç güne buluşacak. Buluştuğu andan itibaren memnuniyeti hissedeceksiniz. Sosyal hayatınızda, çalışma hayatınızdaki farkı hissedeceksiniz. İstanbullular sizi fark edecek, siz İstanbullulara hizmet etmekten keyif alacaksınız. Hak ettiğiniz tüm sosyal haklarınızı sizinle buluşturmaya, en düşük asgari ücreti 2 bin 200 lira yapmaya geliyoruz. Bizimle buluştuğunuzda çok mutlu olacaksınız.”

Sevgili İBB çalışanları; gönlünüz rahat olsun. Bizimle çalışmaktan, İstanbul için üretmekten keyif alacağınız bir dönem olacak. pic.twitter.com/54aCnH3m9S — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) April 3, 2019

İmamoğlu daha sonra bir basın toplantısı düzenledi, Binali Yıldırım’ın açıklamalarına yanıt verdi.

Yıldırım’ın “Toplumun sinirlerini bozmayın” açıklamasına sert tepki gösteren İmamoğlu, şunları söyledi:

Zoraki mitinge gitmek yok. Kimseyi zoraki mitinge yollamayacağız. Kadın çalışanlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde izin vereceğim. İBB’de asgari ücret en az 2 bin 200 lira olacak. Rakibimizin bugün konuşmasında bir cümle beni çok üzdü: “Halkımızın sinirlerini bozmayın.” Ya benim sayemde insanlar gülüyor. Ben İstanbulluya huzur getirdim. İnsanların benim sayemde yüzü gülüyor. Bu böbürlenme değil, mutluluğumun tarifi yok. Biz kimsenin sinirini bozmayız, sinirini bozanlarla mücadele ederiz. Keşke, bu ülkenin gece boyunca sinirlerini bozan Anadolu Ajansı’na bir kelime söz söyleseydiniz.

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Sayın bakanlarla neden toplantılar yaparsınız? Geçmişte Başbakanlık yapmış olabilirsiniz, ama bitti. Aday oldunuz bitti. Bu ülkenin sinirlerrini bozmak benim işim değil. Genel başkan yardımcısı, “bu ülkenin en şaibeli seçimi” diyebiliyor. Ne acı.

Biz bunu desek muhalefet dedi derler, hakkıdır, ama bir iktidarın üyesi, bütün sistemi yöneten, güvenlik tedbirlerini alan, her hususun başındaki yetkilerin sahibi olan partinin genel başkan yardımcısının bunu söylemesi kadar trajikomik bir şey olamaz. Bu kişi serçime günler kala “en güvenli seçimi yaşayacağız” diyen kişi. Ben Sayın Yıldırım’ın bu konulara dikatişni çevirmesi ve bunlara ilişin açıklama yapmasını bekliyorum.

Takmışlar, “Kendini belediye başkanı diye tanımladı…”, bu sürece dair yorumlar yapıyorlar. Sayın Yıldırım, çok özür diliyorum ama; 3 bin oy ile kazandığınızı topluma o gece ilk açıklayan sizsiniz, yapmayın! Biz sabırla bekledik



Anladığım kadarıyla Ata’mın manevi huzurunda deftere yazmış olmam. Bu kimseyi rahatsız etmesin. Benim dayanağım kendi tutanaklarımız ve YSK’nın verileridir. Kğıda dökülmesi sizin yaptıklarınızın karşılığıdır.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu sürece mutlaka ve mutlaka katkı sunmalıdır. Türkiye’nin ekonomisinden iç huzuruna kadar önemli bir katkıdır. Bizler kentlerimizde hizmet yarışı yapalım, ülke normalleşsin, bilimi, gelişmeyi ve üretmeyi konuşalım. Parkları yeşil alanları konuşalım. Maçlarda bile daha keyifli maç izleyeceğiz göreceksiniz. İnsanlar daha çok selam verecek, bunu hissediyorum.