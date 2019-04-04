İmamoğlu’ndan İstanbul’a teşekkür pankartları

İstanbul’daki seçim yarışını resmen kimin kazandığı henüz belli olmazken Binali Yıldırım’ın afiş hamlesine Ekrem İmamoğlu’ndan yanıt geldi.

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31 Mart 2019 Yerel Seçimleri nihayete ererken İstanbul’daki seçim yarışına dair tartışmalar devam ediyor. Ekrem İmamoğlu, açılan sandıklara göre seçimi kazanırken AKP cephesinden söz konusu duruma itirazlar yükseliyor.

AKP ve MHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçimlerin bitmesi sonrası İstanbul’un çeşitli yerlerine afişler astırarak İstanbul halkına teşekkür etti. İstanbul’daki yarışı kazandığını söyleyen Yıldırım adına asılan afişlerde ‘Gönül belediyeciliği kazandı, teşekkürler İstanbul’ ifadeleri yer aldı.

İMAMOĞLU’NDAN ‘YILDIRIM’A YANIT’ GİBİ HAREKET

AKP ve MHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın afişler ile İstanbul halkına teşekkür etmesinin ardından benzer bir hamle de Millet İttifajı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi.

Yıldırım’ın ardından İmamoğlu adına da İstanbul’un çeşitli yerlerine teşekkür afişleri astırıldı.