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30.06.2019
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İmamoğlu’ndan, Kaftancıoğlu ve Akşener’e destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, dün hakim karşısına çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve hakkında 2016 yılında açılan FETÖ soruşturmasına savcılığın gizlilik kararı verdiği İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e destek verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 2016 yılında açılan FETÖ soruşturmasına savcılığın getirdiği gizlilik kararı ve dün hakim karşısına çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında konuştu. İmamoğlu, sonuna kadar Kaftancıoğlu’nun yanından olduğunu belirterek, “Ben yol arkadaşı, yoldaş olarak değil insan olarak yanındayım her şeyden önce” dedi.

“HUKUKA AYKIRI VE GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK İÇİN YAPILAN BİR HAMLE”

“Bu süreçler kahramanlar yaratır, kahramanlar daha sonra toplumun önüne atılmaya çalışılır” diyen İmamoğlu, “Bunlar hiçbir anlam ifade etmez. Bugün Canan hanıma yapılan bu hamle tamamen hukuka aykırı ve gündem yaratmak amacıyla yapılan bir hamle. Süreci takip ediyoruz, sonun kadar Canan hanımın yanındayız. Ben yol arkadaşı, yoldaş olarak değil insan olarak yanındayım her şeyden önce” ifadelerini kullandı.

“HUKUK BAZI SESLERE GÖRE ADIM ATIYOR”

Meral Akşener’i herkesin tanıdığını belirten İmamoğlu, “Yine bu süreçte bu şekilde mağdur edilmesini çok büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz. Millet sayın Akşener’in yanında. Bu süreçler hızlı gelişir. Yarın bir bakmışsınız benimle ilgili de bir soruşturma çıkar. Umarım bu yanlışlardan geri dönen bir iktidar anlayışı görürüz. Şimdi diyecekler ki ‘Hukuk böyle işliyor’ ama hukuk öyle işlemiyor. Hukuk bazen bazı seslere göre adım atıyor. Bunun bitmesi lazım. Keşke hukuk, hukuk gibi işlese. Örneğin TRT’ye soruşturma açılsa” diye konuştu.

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