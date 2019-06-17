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18.06.2019
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İmamoğlu’ndan Sayıştay raporlarına dair açıklama: Sayıştay’ın web sitesinde rapor halen bulunmaktadır

birgun.net birgun.net

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ve AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın katıldığı ortak yayında Sayıştay’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin değerlendirmeleri tartışıldı. Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sayıştay raporunun ‘sahte’ olduğu iddialarına yanıt verdi.

İmamoğlu, Ekim 2018’de yayımlanan raporun 2017 yılına ait olduğunu altı çizilirken; ilgili raporun Sayıştay’ın resmi web sitesinde halen yer aldığı söylendi.

Yapılan açıklamada, “Belirtilen konular Sayıştay’ın seçim sürecinin başlamasının hemen öncesinde, Ekim 2018 tarihinde açıklanan 2017 yılına ait İBB, İSKİ ve İETT Denetim Raporlarına dayanmaktadır. Bazı basın organlarında çıkan sahte iddiası tamamen saçmadır. Sayıştay Başkanlığı’nın kendi resmi web sitesinde rapor halen bulunmaktadır. Raporda kamu zararına ve usulsüz işlemlere ilişkin; taşınmaz kayıtlarının tutulmaması, ihale kanununa aykırı işlem yapılması, belediyenin yapması gereken tahsilatları yapmaması, İSKİ’nin bankalardan lüks araç temin etmesi gibi birçok husus bulunmaktadır.” ifadesi kullanıldı.

Zarar hesabının belirtilen kalemler üzerinden hesaplandığı söylenen açıklamada hesap tablosu da paylaşıldı.

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