İmamoğlu’ndan siyasi parti ziyaretleri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu, siyasi partilere ziyaretler gerçekleştiriyor.

İmamoğlu bugün saat 09.00’da Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na gitti. İmamoğlu görüşme sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İl Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ve il yönetimi ile katılımcı yönetim anlayışımızı paylaştık. Şeffaf bir şeklide her parti ile İstanbul için bir araya geleceğiz” dedi.

İmamoğlu bugün İyi Parti ve HDP İstanbul İl Başkanlığı’nı da ziyaret edecek. AKP, İmamoğlu’na randevu vermezken; MHP’den henüz bir dönüş sağlanmadı.