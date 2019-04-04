İmamoğlu’ndan “Sonraki Cumhurbaşkanı siz misiniz?” sorusuna yanıt

BBC muhabiri Mark Lowen, 31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesini kazanan, ancak iktidardaki AKP’nin itirazları nedeniyle oyların yeniden sayılması süreciyle karşılaşan CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile bir röportaj yaptı.

“Türkiye’nin sonraki Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu mudur” sorusunu da gülerek İnigilizce “God knows” (Allah bilir) diye yanıtladı.

BBC World’de “‘Seçimin kazananı’ İmamoğlu, iktidardaki AKP’nin yöneticilerinin kaybetmesini bilmediğini söyledi” başlığıyla yayımlanan haber-röportajda, İstanbul muhabiri Mark Lowen, pazar günkü seçimi gayriresmi sonuçlara göre yaklaşık 25 bin oy farkla kazanan CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun artık basın toplantıları ve Twitter hesabında kendini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tanıttığına dikkat çekti.

İmamoğlu söyleşide şunları kaydetti:

“Düne kadar hükümet ile onun partisi Türkiye’nin en güvenilir seçim sistemine sahip olduğunu savunuyor, hiçbir sıkıntı yok diyor, Türkiye’nin seçim sistemini en övgülü şekilde anlatıyordu.”

“Bu şekilde söylemeleri, başarısız olmalarına kılıf aramaları.”

“Seçim gecesi sandık başlarında 1 milyon kişi görev yaptı.”

“Sandık görevlileri şüpheli bir durum varsa şerhini koyar ve itiraz hakkını sabit kılar. Burada resmi uygulama böyledir.”

“Ben kazandığımı bildiğim için bu kadar emin kendimi anlatıyrum topluma.”

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“Her şeyin bir sonu vardır. Partilerin hükümetlerin, hayatın kendisinin. Sayın Erdoğan iktidarda 17. yılını doldurdu. Sorunlar ve hoşlanmadığımız şeyler olmakla birlikte bu siyasi bir başarıdır. Elbette her şey gibi bunun da bir gün sonu gelecek.”

“Türkiye’nin sonraki Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu mudur” sorusunu da gülerek İnigilizce “God knows” (Tanrı bilir) diye yanıtladı.