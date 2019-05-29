İmamoğlu’ndan yandaşların seri iftiralarına yanıt

İstanbul halkının oyları ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak YSK’nin kararı ile mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, yandaşların ‘tokat attı’ ve ‘FETÖ ile PKK’ye birlikte yönetelim dedi’ iftiralarına yanıt verdi.

“Bazı insanların görme bozukluğu olabilir. Bazen insanların kalbini buz kaplar. Yanlış anlamasınlar onları aldatan medya olduğunu biliyorum” diyen İmamoğlu şöyle devam etti:

“Ben masum vatandaşların etkilenmemesini istiyorum. Genç kardeşime de onu yapmak istiyorum ama dinlemedi. Uyanması için yüzünü okşuyorum. Üzülüyorum. Fikri beğenmeyebilir ama saygı gösterebilsin. Birini kirleterek siyasi merdivenleri yükselten insanlar var. Çok üzücü. Bu düzenin bitmesi lazım. Bir kuş örgütü kurup, kuşun da adını kirletiyorlar. Pelikandı galiba. Gencecik bir kadın bunu yayıyor. O dava açmayacağım. Ailesi onu uyarır diye açmayacağım.”