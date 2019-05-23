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23.05.2019
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İmamoğlu’ndan Yıldırım’a: Ben 16 milyon insanın bizden ne istediğine bakarım

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Halkın oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen ancak YSK’nin şaibeli gerekçelerle mazbatasını iptal ettiği Ekrem İmamoğlu, Habertürk’ten gelen canlı yayın teklifine “Tek başına karar veremem” diyen Binali Yıldırım’a yanıt verdi.

Haber Global’de canlı yayında soruları yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, “Benim kararım net. Özgürlüğümle, demokrasi kurallarına uyma konusunda verdiğim sözle yola çıktım. Canlı yayında olabilir bakarız demiş. Garanti veremem tek başıma karar veremem demiş. Fark burada. Ben 16 milyon insanın bizden ne istediğine bakarım.”

Binali Yıldırım Habertürk ekranlarında, Ekrem İmamoğlu ile canlı yayına çıkma konusunda, “Olabilir, bakarız. Onun için garanti veremem. Tek başıma bir karar veremem. Sizinle program yapmaktan memnuniyet duyarım. Hele biraz eteklerimizdeki taşları dökelim” demişti.

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