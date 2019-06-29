İmamoğlu’ndan Yıldırım’a kahve daveti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, istifa eden İBB genel sekreteri ve yardımcılarını davet ettiğini pazartesi günü buluşup kararlarını konuşacaklarını söyledi. Rakibi Binali Yıldırım’ın kendisine yönelik çay davetine karşılık da Yıldırım’ı Saraçhane’ye makamında kahve içmeye çağıran İmamoğlu, “Bu aşamadan sonra sanırım yakışan beni ziyaret edip benim kahvemi içmesi. İBB’yi ziyaret etmesi gelip tebrik etmesi” dedi.

Sözcü’de yer alan habere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP-İYİ Parti ve İstanbul Gönüllüleri yöneticileri ve il yönetimleriyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde öğle yemeğinde bir araya geldi. Etkinlik öncesi gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan

İSTİFA EDENLERLE PAZARTESİ GÖRÜŞECEK

İmamoğlu, İBB genel sekteri, yardımcıları ve hukuk müşavirinin istifaları hakkında “Görev değişimleri elbette olur hizmet ettiler. Elbette herkesin doğruları vardır eksikleri vardır, pazartesi günü kendilerini çağırdım. Sohbet edeceğiz, kararlarını konuşacağız. Bunlar doğal biz yolumuza devam ediyoruz. 82 bin çalışanına güveniyoruz büyükşehir belediyemizin. Aynı zaman elbette hazırlığını yaptığımız yönetim kadrolarımız var. İnşallah İstanbul’da yeni bir başlangıcı hep beraber harekete geçireceğiz” dedi. İmamoğlu, kimseye ön yargılarının olmadığını, kendileri için verimlilik ve liyakatın önemli olduğunu vurgulayarak “Tecrübelerini konuşacağız, neler yapabiliriz onu konuşacağız. Şu anki görevi bırakmalarında statü beklentileri olabilir. Pazartesi davet ettim. Konuşacağız” diye konuştu.

“KAHVEYE BEKLERİM”

İmamoğlu, Binali Yıldırım’ın tekrarladığı çay davetine karşılık Yıldırım’ı Saraçhane’deki İBB Başkanlık makamına kahve içmeye çağırdı. İmamoğlu şunları söyledi: “Binali beye teşekkür ederiz he şeyden önce. Seçimden önce ben 4 gün kala 5 gün kala sürekli çay davetini beklediğimi ısrarla söyledim. Seçimden önce olsaydı o çay çok lezzetli olurdu. Bundan sonraki çaylarımızı içeriz sorun yok. Ama bu aşamadan sonra sanırım yakışan beni ziyaret edip benim kahvemi içmesi. İBB’yi ziyaret etmesi gelip tebrik etmesi. Televizyonlardan değil de gelip tebrik etmeli. Ben olsam öyle yapardım. Ama daha önceki çay içme davetini ben şöyle algılamıştım: ‘Yaptığımız Pazar günkü yayından sonra seçim bitmeden bir araya gelip çay içelim seçimin harareti düşsün topluma güzel mesajlar çıksın…’Meydanlardan da bunu dile getirdim. Ama olmadı. Dolayısıyla şu an hoş olan bizi televizyonlar üzerinden tebrik etmesi değil de gelip bize makamda Saraçhane’de ziyaret edip bize yakışan da onu en güzel şekilde ağırlamak olur. Kahveyi hep beraber içeriz. İnşallah 40 yıl da hatırı olsun.”

İlginizi çekebilir: İBB Başkanı İmamoğlu mesaiye başladı

YILDIRIM’IN PROJELERİNİ İNCELİYORUZ

Binali Yıldırım’ın tecrübelerinden ve projelerinden yararlanıp yararlanmayacağı yönünde soruya da İmamoğlu şu cevabı verdi: “Yıldırım’ın açıkladığı projeleri arkadaşlarıma inceleyin dedim. Bizden farklı ne var bakın, gerçekten iyi analiz yapılmış bir şey varsa inceleyin dedim. Hatta diğerleri gibi yapmam böyle bir şeyi uyguladığım zaman da iyi ki böyle bir şey yapmışsınız diye de teşekkür ederim. Sadece sayın Yıldırım değil 16 milyon İstanbulludan her kesimden faydalanacağım. Bütün siyasi partilerden. Pazartesi itibari ile ittifak partimiz İYİ parti başta olmak üzere bütün siyasi partileri tek tek ziyaret edeceğim İstanbul’da. Bütünlükçü bir yönetim anlayışını, partiler üstü bir yönetim anlayışını ispat etmek istiyoruz. Türkiye’nin bu anlamda yoğunlaşmış siyasi dilden, partizanlıktan kurtulduğu bir hizmet dönemi yaşasın istiyorum. Tüm titizliğimle bu yol haritasını sürükleyeceğim ve lokomotifi olacağım İstanbul’da. Bu yönüyle sayın Yıldırım da her zaman arayacağım bir kişidir.”

ANKARA’YA VE İSTANBUL’A KARŞI HAMLE

İmamoğlu, şirketlerin yönetimlerini belirleme yetkisini meclislere devreden genelge ile ilgili soruya da ““Yanlış bir genelge var ortada. Biz süreci takip ediyoruz. Sadece İBB’ye ait de değil bu yanlış. Ankara’ya ve İstanbul’a karşı özellikle yapılmış bir hamle. Ama biz bu hamleler ilgili Ankara’da bir dava kazanıldı. Genelgenin yanlış olduğu ve kanununa aykırı olduğuna dair. Süreci takip ediyoruz umarım yanlıştan geri dönerler. Siyasi hamlelerle ülke yönetilmez. Ülke kalıcı kararlara yönetilir. Bugün işte mecliste çoğunluk var ona göre bir genelge yayınlayalım. Yarın mecliste aritmetik değişti hadi ona göre genelge yayınlayalım olmaz. Kişiye göre, güne göre, döneme göre değil, akla mantığa göre olmalı. Ben bu çabadan geri döneceklerini umut ediyorum. Girişimlerimizi başlattık. Şifahi olarak da ileteceğim zaten. Görüşme imkanımız olursa başta sayın cumhurbaşkanı ve diğer tüm yetkililerle de bu konuyu bizzat görüşeceğim” yanıtını verdi.