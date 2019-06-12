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12.06.2019
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İmamoğlu’ndan Yıldırım’a: Yahu sen kimsin, hangi sıfatla indirim yapıyorsun?

CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'ın "Doğalgaz’a yüzde 10 indirim yaptık" açıklamasına tepki gösterdi. İmamoğlu, Yıldırım'a yönelik "Yahu sen kimsin? Siz hangi sıfatla indirim yaptığınızı ifade ediyorsunuz?" dedi.

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31 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) seçilen ancak YSK’nin tartışmalı kararıyla mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu, Maltepe’de ‘Sivaslı İş İnsanları ve Sanayiciler Buluşması’na katıldı.

Bağdat Caddesi’nde bir otelde düzenlenen buluşmada konuşan Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’da 23 Haziran’da bir seçim yaşayacağız. Bu seçim normal bir seçim değildir. Bu seçim yapılmış, hatta sonucu belli olmuş bir seçimin ne yazık ki hukuka aykırı bir biçimde, 16 milyon insanın iradesini gasp ederek bir seçimin yenilenmesidir. Dolayısıyla sanki bu seçim en adil koşullarda, en özgür koşullarda demokrasinin bir parçasıymış gibi yapıldığı izlenimini ortaya koyanlara ben buradan bir dakika diyorum. Kusura bakmayın öyle değil. Bu seçim ne yazık ki Türkiye’nin demokrasi yolculuğuna uğratılan haksız müdahaleyi tekrar düzeltme seçimidir. 23 Haziran, 31 Mart’ta kazanılmış ve sonucu belli olmuş bir seçimin yenilenen haline vatandaşın bu yönüyle iradesini koyacağı bir seçim olacaktır” diye konuştu.

“BEKA SORUNU OLMADIĞINI KENDİLERİ SÖYLÜYOR”

“31 Mart öncesinde birileri beka sorunu diye yerel seçimi tanımladığında, ‘Hayır böyle bir şey yok’ dediğimizde kıyameti kopardılar” diyen İmamoğlu, “Şimdi beka sorunu olmadığını kendileri söylüyor. Değil kardeşim. Hele hele ‘tek siyasi kadro bizde var, başka kimsede yok’ diyen kibirli anlayışa karşı şunu söylüyorum, şu salondan bile bu şehri yönetecek birkaç kadro çıkar. Kendi insanına güvenmeyen kibirli anlayış, o ülkenin insanına hizmet edemez. Ancak kendine ve yakın çevresine hizmet eder. İstanbul’da yaşanan süreç de tam da böyle bir süreçtir” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: “Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ne yazık ki partizanlık duyguları içine gömülmüş. Salt partizanlık değil, partizanlığın da ötesinde yakın, akraba, eş, dost ilişkisiyle yönetilir hale gelmiştir. Biz diyoruz ki, siz bir avuç insanısınız, bizim derdimiz sizinle başka hiç kimseyle değil. Biz bu şehrin nimetlerini bir avuç insanla değil, 16 milyon insanla paylaşmaya geliyoruz. Bu kadar net.”

“GELDİK 18 GÜNDE ÇATIR ÇATIR YAPTIK”

Tüm söylemlerinin kopyalandığını vurgulayan İmamoğlu, “Arkadaşlarımla bakıyoruz kelimesi kelimesine kopya ediliyor. Bu beni üzmüyor, sevindiriyor. Çünkü söylediğimiz şeyler İstanbul’un gerçek sorunları. Sadece beni şaşırtan açıklamalar. Yahu 2004’ten beri AK Parti iktidarıyla beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni yöneten kişilersiniz. Şöyle bir ifadeye siz ne dersiniz, ‘Baktık, inceledik, 800 mahallede hiç kreş yok.’ Bulmuşlar. 15 yıldır siz yöneteceksiniz. Yok, ‘Gelir gelmez yapacağız’. Yahu neredeydiniz, nereye geliyorsunuz? Dolayısıyla yöneten irade vaatte bulunmaz aslında yapar. Biz ne yaptık. Geldik 18 günde çatır çatır yaptık” dedi.

SEN HANGİ SIFATLA İNDİRİM YAPTIĞINIZI İFADE EDİYORSUNUZ”

İmamoğlu, Yıldırım’ın doğalgaz açıklamasına da tepki göstererek şunları söyledi: “Rakibimiz tarafından açıklama yapılıyor. ‘Doğalgaz’a yüzde 10 indirim yaptık.’ Yahu sen kimsin? Siz hangi sıfatla indirim yaptığınızı ifade ediyorsunuz? Eğer yapılmışsa onu Vali Bey açıklasın, anlarım. Komik tarafı var. Yazın ortasında İGDAŞ indirim yaptı. Yani hiçbirinizin evinde gaz yakılmıyor. Bu da ayrı bir komedi.”

Kaynak:DHA

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