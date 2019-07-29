İmamoğlu’ndan ‘yolsuzluk’ açıklaması: Elimizde bizi rahatsız eden veriler var!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyedeki AKP dönemine ait yolsuzluk iddialarına dair açıklama yaptı.

Gazeteci Bülent Mumay, Deutsche Welle Türkçe için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

İmamoğlu “Belediyeyi kazandıktan sonra nasıl bir tabloyla karşılaştınız?” sorusuna da şu şekilde yanıt verdi: “Denetlenmeyen, kapalı devre yönetim siteminin var olduğu bir büyükşehir belediyesi var. Şirketler tarafından yönetilen bütçe, bütçenin neredeyse 3’te 2’si. Şirketlerin, Sayıştay tarafından denetlenmediği bir ortamda şüphelerimiz çok daha yoğun. Kaldı ki bizi rahatsız eden veriler de elimizde var. Açıkçası mali yönden de iyi yönetilmeyen bir büyükşehir belediyesi olduğunu gözlemledik. Özellikle son 4 yıl bu anlamda aranın çok açıldığı, gelir gider dengesinin çok bozulduğu bir 4 yıl.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde tespit ettikleri usulsüzlük ya da yolsuzluğun kamuoyuyla paylaşılacağını söyleyen İmamoğlu, “Sadece makul zaman dilimlerinde paylaşacağız. Araştırma ve hukuki teftişlerimiz sürüyor” dedi.

MÜLTECİ SORUNU

Öte yandan mülteci konusunun iyi yönetilmediğini ifade eden İmamoğlu, “Yüz binlerce nüfusluk hareket. Hangi ülke, hangi şehir kaldırabilir. İnsani de değil. Yönetilebilir bir şey değil. 3 buçuk milyon insana bir anda kapılarınızı açmanın doğru olmadığını savunanlardanım. Açtıktan sonraki sürecin de doğru yönetilmediği kanaatini dile getirdim” ifadelerini kullandı.

“Nüfusun demografisini değiştiriyorsunuz. Bu, toplumu sosyolojik olarak yorar” iddiasında bulunan İmamoğlu, kayıt dışı mültecilerin kentten gönderilmesi kararıyla ilgili olarak da “Bu yapılan işlem elbette gerekli. Çünkü kayıtsız bir süreci emniyet, sağlık, çocuklar ve kadınlar açısından yönetebilme şansınız yok. Ama bu noktaya niye gelindi? Bunun tedbiri zamanında niye alınmadı? Şimdi bu travma niye yaşanıyor?” dedi.

İmamoğlu İstanbul’da yaşayan mültecilerin insani tüm sorunlarına sahip çıkmayı da sorumlulukları olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

YENİ PARTİ

Mumay, İmamoğlu’na “Yerel seçimlerden sonra iç siyasette kıpırdamalar var. Davutoğlu ve Babacan’ın parti hazırlıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye siyasetinin bugünkü dengeleri değiştirecek bir ivme yakalayacaklarını düşünüyor musunuz?” diye sordu.

İki isminde çok güçlü geçmişinin olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Çok üst seviyede sorumluluk elde etmiş kişiler. Toplumda nasıl bir karşılık bulacağını elbette zaman gösterir. Kararlı duruşlar siyasette çok önemlidir. Geri adım atmamaları, bir inancı varsa geri adım atmamaları çok önemlidir. Türkiye’nin kararlı duruşlara ihtiyaç var. Şunu kast ediyorum, Türkiye’nin yeni bir siyaset diline ihtiyacı var. Tek başına kişiliklerin faydadan çok zarar verdiğini yakinen görüyoruz. Buna karşılık vermemiz lazım. Siyaset güncel bir olay değildir. Ürettiğiniz siyasi mekanizmalar geleceği etkiler. Ben adım atarken öyle adım atıyorum. Bunların ihtiyaçtan doğduğunu düşünüyorum. Güçlü siyasi kimliklerin varlığı toplumlar açısından önemlidir” dedi.

Mumay’ın İmamoğlu ile yaptığı söyleşi şöyle: