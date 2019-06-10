İmamoğlu’nu VIP’e aldırmayan Ordu Valisi, ‘Atatürk’ü çok abartmaya gerek yok’ demiş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ekrem İmamoğlu’nu VIP’e aldırmayan Ordu Valisi Seddar Yavuz’un 23 Nisan’da bir ilköğretim okulunda öğretmenlere yaptığı konuşmada, “Atatürk’ü çok abartmaya gerek yok” dediğini aktardı.

CHP’li Adıgüzel, Ekrem İmamoğlu’nu VIP’e aldırmayan Ordu Valisi Seddar Yavuz’un skandal açıklamalarını ortaya çıkardı. Adıgüzel, “23 Nisan’da Ordu’da Karşıyaka İlköğretim Okulu’na giden vali, öğretmenlere konuşma yaparak, ‘Atatürk’ü çok abartmaya gerek yok, o kadar abartmayın, bu ülkede 10 senede bir Atatürk kadar biri çıkar. Cumhuriyet döneminin yanında; Osmanlı’yı unutturmayın, Osmanlı’yı öne çıkartın’ dediği toplantıda bulunan birkaç kişiden teyit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili iddiaları gündeme getiren Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, şunları ifade etti:

“Ordu Valisi ne yazık ki uzunca bir süredir bulunduğu konuma ve devlet adamlığına yakışmayan davranışlar sergiliyor. Bu son olayda bir okula gidip Atatürk’e ve Cumhuriyete yönelik abuk sabuk laflar ediyor. Edindiğim bilgiye göre valinin bu konuşmasının şikâyet edilmesi üzerine inceleme için okulun müdür yardımcısı öğretmenler odasına gelerek olayın gerçek olup olmadığını sormuş. Öğretmenler de valinin ifadelerini doğrulamışlardır. Bu durumun bir raporla tespit edilip edilmediği, öğretmenlerin bu olayı doğrulayan ifadesinin bildirilip bildirilmediğini Meclis gündemine taşıyacağım. Devletin valisi nasıl olur da bir okulda öğretmenlere konuşma yapıp Atatürk’ü önemsizleştirmeye çalışabilir? Bu valinin buna benzer sayısız skandalı var. Hatırlanacaktır; daha önce şahsımla siyasi polemiğe girmiş ve Ordu’da milletvekillerinin milletten aldığı konuşma hakkını engellemeye kalkmıştı. Fatsa ilçesindeki bir açılışta aynı konuda tartışma yaşanması üzerine kurdele kesimine katılan vali hemen ardından tepki göstererek programda sırada olan İstiklal Marşı’na bile kalmadan mekânı terk etmişti. Daha önce Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı’ndaki kamu arazisi üzerindeki tartışmalı uygulamaları, Uşak Valiliği’ndeki partizanca tutumları ile gündeme gelen vali, Muş’ta görev yapmasından hareketle kendisini bölücü terör örgütüne karşı olağanüstü mücadele etmiş kahraman edasıyla göstererek partizanlığına milli bir kılıf uydurmaya kalkıyor. Bu siyaset tarzını ağababalarından biliyoruz. FETO ile ilgili de kahramanlık yapmasınlar. Bu konudaki tutumlarını yeri geldiğinde konuşuruz, detaylandırırız. Ağzımızı açtırmasınlar. Milli olacaksan sen önce, o kadar misafirin önünde sağduyulu davranıp İstiklal Marşı’mıza saygı göster, gideceksen ondan sonra git. Milli olacaksan milletimizi uçurumun eşiğinden alan Atatürk’e saygı göstermeyi öğren.”