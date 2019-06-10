26 C
Istanbul
10.06.2019
Anasayfa GÜNCEL İmamoğlu'nu VIP'e aldırmayan Ordu Valisi, 'Atatürk'ü çok abartmaya gerek yok' demiş

İmamoğlu’nu VIP’e aldırmayan Ordu Valisi, ‘Atatürk’ü çok abartmaya gerek yok’ demiş

birgun.net birgun.net

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ekrem İmamoğlu’nu VIP’e aldırmayan Ordu Valisi Seddar Yavuz’un 23 Nisan’da bir ilköğretim okulunda öğretmenlere yaptığı konuşmada, “Atatürk’ü çok abartmaya gerek yok” dediğini aktardı.

CHP’li Adıgüzel, Ekrem İmamoğlu’nu VIP’e aldırmayan Ordu Valisi Seddar Yavuz’un skandal açıklamalarını ortaya çıkardı. Adıgüzel, “23 Nisan’da Ordu’da Karşıyaka İlköğretim Okulu’na giden vali, öğretmenlere konuşma yaparak, ‘Atatürk’ü çok abartmaya gerek yok, o kadar abartmayın, bu ülkede 10 senede bir Atatürk kadar biri çıkar. Cumhuriyet döneminin yanında; Osmanlı’yı unutturmayın, Osmanlı’yı öne çıkartın’ dediği toplantıda bulunan birkaç kişiden teyit edilmiştir” ifadelerini kullandı. 

Konuyla ilgili iddiaları gündeme getiren Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, şunları ifade etti:

“Ordu Valisi ne yazık ki uzunca bir süredir bulunduğu konuma ve devlet adamlığına yakışmayan davranışlar sergiliyor. Bu son olayda bir okula gidip Atatürk’e ve Cumhuriyete yönelik abuk sabuk laflar ediyor. Edindiğim bilgiye göre valinin bu konuşmasının şikâyet edilmesi üzerine inceleme için okulun müdür yardımcısı öğretmenler odasına gelerek olayın gerçek olup olmadığını sormuş. Öğretmenler de valinin ifadelerini doğrulamışlardır. Bu durumun bir raporla tespit edilip edilmediği, öğretmenlerin bu olayı doğrulayan ifadesinin bildirilip bildirilmediğini Meclis gündemine taşıyacağım. Devletin valisi nasıl olur da bir okulda öğretmenlere konuşma yapıp Atatürk’ü önemsizleştirmeye çalışabilir? Bu valinin buna benzer sayısız skandalı var. Hatırlanacaktır; daha önce şahsımla siyasi polemiğe girmiş ve Ordu’da milletvekillerinin milletten aldığı konuşma hakkını engellemeye kalkmıştı. Fatsa ilçesindeki bir açılışta aynı konuda tartışma yaşanması üzerine kurdele kesimine katılan vali hemen ardından tepki göstererek programda sırada olan İstiklal Marşı’na bile kalmadan mekânı terk etmişti. Daha önce Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı’ndaki kamu arazisi üzerindeki tartışmalı uygulamaları, Uşak Valiliği’ndeki partizanca tutumları ile gündeme gelen vali, Muş’ta görev yapmasından hareketle kendisini bölücü terör örgütüne karşı olağanüstü mücadele etmiş kahraman edasıyla göstererek partizanlığına milli bir kılıf uydurmaya kalkıyor. Bu siyaset tarzını ağababalarından biliyoruz. FETO ile ilgili de kahramanlık yapmasınlar. Bu konudaki tutumlarını yeri geldiğinde konuşuruz, detaylandırırız. Ağzımızı açtırmasınlar. Milli olacaksan sen önce, o kadar misafirin önünde sağduyulu davranıp İstiklal Marşı’mıza saygı göster, gideceksen ondan sonra git. Milli olacaksan milletimizi uçurumun eşiğinden alan Atatürk’e saygı göstermeyi öğren.”

İlginizi çekebilir:  Ortak yayının moderatörü olmak isteyen Didem Arslan Yılmaz'dan açıklama

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,563AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

bang. Prix 2019 sergisi ziyaretçilere kapılarını açıyor

birgun.net -
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen bang. Prix programına seçilen eserlerden derlenen dijital sanatlar sergisi,...
Devamını Oku

Rosatom, Suudi Arabistan’da şube açıyor

birgun.net -
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından, Suudi Arabistan’daki nükleer enerji projelerinde...
Devamını Oku

Kocaeli’de kimyasal yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

birgun.net -
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devrilen kimyasal madde yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.Alınan...
Devamını Oku

Lavrov’dan ‘Türkiye İdlib’deki militanlara silah gönderiyor’ sorusuna yanıt

birgun.net -
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, El Kaide yapılanması Heyet Tahrir El Şam...
Devamını Oku

EPDK’den ‘elektrik zammı’ açıklaması

birgun.net -
EPDK tarafından elektriğe temmuzda zam yapılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Devamını Oku

Binali Yıldırım’dan ‘İsmail Küçükkaya’ yorumu

birgun.net -
AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile yapacağı tartışma programını yönetecek...
Devamını Oku

Başakşehir’in yeni teknik direktörü belli oldu

birgun.net -
Başakşehir Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.
Devamını Oku

İtalya’da gaz patlaması: 9 yaralı

birgun.net -
 İtalya’da yol çalışması yapan işçilerin gaz borusunu kırmaları sonucu patlama meydana geldi....
Devamını Oku

Ali Koç’tan kadro açıklaması

birgun.net -
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp dergisine yaptığı açıklamada, "UEFA yargı dairesinin...
Devamını Oku

Öztrak’tan AKP’ye: Su akarken kovayı dolduramadılar

birgun.net -
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi