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25.06.2019
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İmamoğlu’nun Anadolu Ajansı sonuçları açıkladığında tepkisi ne oldu?

Anadolu Ajansı'nın saat 07.30 itibarıyla seçim sonuçlarını bu kez ''doğru'' vermesi üzerine İmamoğlu ilk tepkisini, ''Oldu, oldu, oldu'' sözleriyle verdi.

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İstanbul’da yenilenen 23 Haziran seçimlerinin galibi büyük farkla Ekrem İmamoğlu oldu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, seçim sonuçlarını Seyrantepe’deki 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi’nde takip eden İmamoğlu, ilk sandıkların açılması ve Binali Yıldırım’ın açıklamalarının ardından büyük sevinç yaşadı.

İBB seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu, sandıkların kapanmasının ardından sonuçları izlemek için Seyrantepe’deki 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi’ne geçti.

İmamoğlu seçim sonuçlarını eşi Dilek İmamoğlu ve büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve CHP milletvekilleri ile birlikte takip etti.

İlk sonuçların açıklanmasıyla birlikte SKM’de büyük sevinç yaşanırken sonuçlar geldikçe odadaki sevinç yerini bu kez coşkuya bıraktı. Anadolu Ajansı’nın da saat 07.30 itibarıyla seçim sonuçlarını bu kez ”doğru” vermesi üzerine İmamoğlu ilk tepkisini, ”Oldu, oldu, oldu” sözleriyle verdi.

İmamoğlu, odada bulunan yol arkadaşlarıyla zafer pozu verdi. Odada bunlar yaşanırken, seçim koordinasyon merkezinde görev yapan görevliler ve partililer de koridorlarda sevinç gösterilerinde bulundu.

Odadaki coşku, AKP’nin İBB Başkanı Binali Yıldırım’ın yenilgiyi kabul edip, İmamoğlu’nu tebrik etmesiyle zirveye çıktı. İmamoğlu ve odada bulunanlar sarmaş dolaş olurken, duygusal anlar yaşandı.

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