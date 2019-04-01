İmamoğlu’nun kazandığını yazan tek gazete BirGün oldu

31 Mart Yerel seçimleri İstanbul’da kıran kırana bir yarışa sahne olurken, Anadolu Ajansı manipülasyonu nedeniyle sonuçlara geç ulaşılabildi. Sayım gecesinin sabahına kadar CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı bilgisi medya kuruluşlarına geçilmedi.
İmamoğlu’nun İstanbul’u önde götürdüğü ise sadece CHP merkezinde işlenen tutanaklar üzerinden görülebildi.
Seçimin ertesi günü tüm gazeteler İstanbul’u Binali Yıldırım’ın kazandığı yönünde manşetlerle çıkarken BirGün, doğru sonucu vererek İmamoğlu’nun İBB Başkanlığını kazandığını manşetinden duyurdu.